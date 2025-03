Blitz di CPI al Colosseo: “Remigrazione totale!”

Roma, 30 mar – Un’azione dimostrativa di CasaPound ha avuto luogo questa mattina al Colosseo, dove i militanti del movimento hanno calato dalle arcate uno striscione con la scritta “Remigration”. Una campagna che il movimento sta portando avanti in tutta Italia con azioni dimostrative, cortei e raccolta firme.

CPI: “Remigrazione totale”

L’iniziativa, spiegano in una nota, intende ribadire che “l’unica soluzione a immigrazione, degrado e insicurezza è la remigrazione totale e senza compromessi degli irregolari”. Il blitz si inserisce in un contesto di crescente dibattito politico sul tema dell’immigrazione, con CasaPound che rilancia la propria visione in contrasto con le politiche di accoglienza promosse in passato, ma anche con le misure di “deportazione” promosse dal governo. Il movimento infatti oltre a proporre la remigrazione totale di tutti gli immigrati irregolari presenti sul nostro territorio, chiede che venga incentivato anche il rimpatrio volontario verso i paesi d’origine per tutti i discendenti d’immigrati nati in Europa, attraverso strumenti di collaborazione diplomatica ed economica con i paesi d’origine. Più controlli alla frontiera, rimpatri immediati per gli immigrati irregolari e la fine del business dell’accoglienza indiscriminata. Una visione in netta controtendenza ai dogmi migratori della globalizzazione. Il messaggio, lanciato in uno dei luoghi simbolo di Roma e dell’identità europea, è forte: “L’Italia e l’Europa si trovano al centro di un grande gioco ideologico, economico e migratorio che tende alla sostituzione etnica dei nostri popoli. Questo è l’unico vero neo-colonialismo che vuole estirpare la nostra identità, servendosi della doppia azione di truppe straniere e intellighenzia locale. L’unica soluzione è la remigrazione“, conclude CPI, che invita tutte le realtà italiane ed europee a sostenere la campagna mediatica e di raccolta firme. La Remigrazione potrebbe risultare l’unico vero cambio di paradigma per combattere emigrazione e sradicamento. Solo i patrioti, italiani ed europei, possono portare avanti questa battaglia con coerenza e prospettiva.

La Redazione