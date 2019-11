Milano, 19 nov – Vittorio Feltri interviene a gamba tesa sulla questione che sta facendo discutere molto queste ore, quella inerente alla querela inoltrata da Ilaria Cucchi nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini per la frase relativa alla “droga che fa male” pronunciata subito dopo le condanne definitive ai due carabinieri incriminati.

“La droga fa bene?”

Così il fondatore di Libero, reduce da un’ospitata di “fuoco” presso il salotto televisivo di Barbara D’Urso, prende possesso di Twitter per dire la sua sull’intenzione di Stefano Cucchi di querelare Matteo Salvini. “La sorella di Stefano Cucchi ha querelato Matteo Salvini perché questi ha detto che la droga fa male. Se il tribunale lo condannasse vorrebbe dire che gli stupefacenti fanno un sacco bene. Cose folli” conclude Feltri.

I commenti “a caldo”

Appena giunta notizia della condanna, che ha visto comminare la pena di 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale ai due carabinieri ritenuti responsabili della morte di Stefano Cucchi, Feltri commentò così, sempre su Twitter: “Cucchi morì ammazzato, dice il tribunale. È sempre colpa dei Carabinieri. Sarà vero?”.

Le parole di Salvini

L’ex ministro dell’Interno aveva detto che il caso testimonia che la droga fa male. “Rispetto la famiglia Cucchi ma il caso dimostra che la droga fa male” aveva commentato il leader del Carroccio subito dopo la sentenza. “Stefano non è morto di droga, cosa c’entra la droga? Salvini perde sempre l’occasione per stare zitto”, aveva ribattuto Ilaria in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital. “Anch’io da madre sono contro la droga, ma Stefano non è morto di droga. Contro questo pregiudizio e contro questi personaggi ci siamo dovuti battere per anni. Tanti di questi personaggi sono stati chiamati a rispondere in un’aula di giustizia, e non escludo che il prossimo possa essere proprio Salvini”.

Ilaria Paoletti