Alessandria, “L’Italia in Africa”: conferenza di Alpozzi nella Sala Consiliare della Provincia

Roma, 7 apr – Venerdì 10 aprile alle ore 17.00, nella Sala Consiliare della Provincia di Alessandria si svolgerà la conferenza “L’Italia in Africa – Sguardi sulla storia della colonizzazione” tenuta da Alberto Alpozzi, autore della trilogia “Bugie Coloniali”, organizzata dall’associazione culturale La Tela di Clio, da sempre impegnata nella diffusione della Storia patria e dei valori del Patrimonio Culturale italiano. L’incontro ha i Patrocini della Provincia di Alessandria e dell’ANRRA “Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d’Africa” oltre alla collaborazione di Valeria Ghelleri, Presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Alessandria.

“L’Italia in Africa”: conferenza ad Alessandria sulla storia del colonialismo italiano

«Con questo evento – ha dichiarato Paola De Andrea, Presidente della Tela di Clio – intendiamo presentare alcune vicende della storia degli italiani in Africa, avvalendoci della competenza del relatore Alberto Alpozzi, saggista e reporter di guerra insieme agli interventi di Suor Armanda Roncacci dell’Istituto Missioni della Consolata, di Salvatore Squillaci e di Luca Camilotto ex militari della Guardia di Finanza e Iller Frasson Commissario della Polizia di Stato». «È necessaria una nuova analisi – ha commentato Alberto Alpozzi – della storia della colonizzazione italiana. È fondamentale conoscere gli eventi per come avvennero e non per come ci sono stati riportati. Troppo spesso si è parlato di invasioni armate quando già solo gli esempi dell’acquisto della baia di Assab nel 1869 in Eritrea e l’affitto di regioni della Somalia sin dal 1889 ci raccontano una storia diversa: quella basata sui fatti e sui documenti». «Attraverso un’inedita indagine storica – prosegue De Andrea – basata sugli archivi e non su precedenti pubblicazioni, l’autore fornirà spunti di approfondimento per completare un quadro storico ancora oggi controverso. L’attenzione sarà concentrata sull’apporto italiano nelle Colonie e su ciò che oggi ancora resta dal punto di vista materiale e immateriale». «L’indagine negli archivi – chiarisce Alpozzi – fornisce nuovi elementi di analisi senza negare le responsabilità e le ombre del colonialismo europeo. Da nuove ricerche emergono elementi che pongono interrogativi su scolarizzazione, cura di malattie endemiche, contenimento di guerre intertribali, modernizzazione agricola, rinnovamento urbanistico, migliaia di chilometri di strade e ferrovie».

La storia dell’Italia in Africa non è da reinterpretare ma da riscoprire

Alberto Morera, presidente dell’ANRRA, osserva: «I dati ci sono, ed abbondanti, anche limitandosi agli archivi pubblici. La storia dell’Italia in Africa non è da reinterpretare ma da riscoprire, tornando alle fonti. Semplicemente per troppi anni, e per motivazioni poco storiche, questa storia è stata raccontata con superficialità; si esaltavano le ombre ignorando le luci. Peraltro ci troviamo in una congiuntura internazionale che ci porta a riallacciare le relazioni con le nazioni ex colonie italiane su basi di reciproca collaborazione». Durante la conferenza verranno inoltre approfonditi alcuni importanti aspetti quali: l’emigrazione italiana nelle colonie, l’A.F.I.S. e l’importante contributo nelle colonie delle Forze dell’Ordine e della Croce Rossa. «Mi auguro – conclude Alpozzi – che questo incontro possa diventare un dibattito sereno e costruttivo, utile a favorire una lettura condivisa del passato attraverso il dialogo e l’analisi dei documenti. L’auspicio è che tutte le voci scelgano di partecipare, contribuendo, con le proprie argomentazioni nel merito ad un confronto diretto e pubblico». «Per questo – conclude Paola De Andrea – l’Associazione culturale La Tela di Clio invita a volgere lo sguardo su aspetti ancora poco noti del nostro passato».

La Redazione