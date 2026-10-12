Caso Einstein, dal collettivo al Senato: come la placca di titanio è diventata una verità indiscutibile

Roma, 12 ott – Bastano poche ore perché una testimonianza diventi una notizia, una notizia diventi una certezza e una certezza si trasformi nel presupposto di una mobilitazione politica. È quanto emerge ricostruendo la catena informativa che, a partire dal primo ottobre, ha accompagnato il caso dell’aggressione davanti al liceo Einstein di Milano. Dodici militanti del Blocco Studentesco contro un universitario ventenne, una bottigliata alla testa, una frattura cranica, un intervento chirurgico d’urgenza e una placca di titanio. Particolari ripetuti dai giornali, rilanciati dagli esponenti politici e arrivati persino al Senato della Repubblica.

Poi, il 10 ottobre, la ricostruzione alternativa pubblicata da Libero ha aperto una prima crepa in questo racconto, contestando proprio la natura delle lesioni e il presunto intervento al cranio. Ma per comprendere la portata della contraddizione occorre tornare all’origine della notizia e seguirne la diffusione.

Il primo ottobre: dalla testimonianza di un’amica alla stampa nazionale

Alle 11:56 del primo ottobre, Radio Popolare pubblica un’intervista ad Anna, amica del giovane coinvolto nell’episodio avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 settembre. Il titolo presenta già una ricostruzione precisa: dodici aggressori contro uno studente, operato per una frattura cranica. Nella presentazione dell’intervista compare anche il particolare destinato a diventare centrale nel racconto mediatico: l’applicazione di una placchetta di titanio alla testa. La notizia viene riportata sulla base della testimonianza raccolta dall’emittente, senza che nella pubblicazione sia indicato un riscontro medico indipendente. Da questo momento la ricostruzione comincia a circolare. Nello stesso giorno l’ANPI provinciale di Milano pubblica un comunicato che riprende la notizia della frattura e della placchetta, rimandando espressamente all’intervista di Radio Popolare. Alle 18:29 Il Fatto Quotidiano pubblica un articolo nel quale compare nuovamente la ricostruzione dei dodici aggressori, della bottigliata e dell’intervento. Alle 20:21 è l’ANSA a parlare di frattura cranica, operazione al Policlinico e prognosi di trenta giorni, indicando il Collettivo Politico Einstein come primo denunciante dell’episodio. Anche Repubblica, Corriere della Sera e numerose altre testate riportano la vicenda. Non tutte attingono necessariamente alla medesima fonte: il Corriere, ad esempio, raccoglie dichiarazioni attribuite alla stessa Anna. Ma la sostanza è che una ricostruzione proveniente dalle testimonianze e dalla denuncia del collettivo viene progressivamente riproposta nel dibattito pubblico come un quadro clinico ormai accertato.

«Pestato a sangue», «cranio sfondato»: il linguaggio della mobilitazione

Il passaggio dalla cronaca alla mobilitazione politica è pressoché immediato. Pierfrancesco Majorino, esponente del Partito Democratico, denuncia sui social che un gruppo di militanti avrebbe «pestato a sangue» uno studente. Ilaria Salis parla di un ventenne circondato e picchiato, colpito con una bottiglia e finito in sala operatoria con una frattura cranica. La pagina Scomodo, house organ dell’occupazione Spin Time, il 2 ottobre, riferisce a sua volta di un’operazione per trauma cranico e di trenta giorni di prognosi, richiamando esplicitamente i social del collettivo dell’Einstein. Repubblica arriva a descrivere un pestaggio nel quale gli aggressori avrebbero «sfondato il cranio» al giovane, riportando l’applicazione della placca di titanio. Sui social la ricostruzione viene ulteriormente amplificata, tra riferimenti a un massacro di botte e interventi chirurgici d’urgenza. Non sono formule equivalenti, né tutte fanno le stesse affermazioni. Ma concorrono a consolidare una rappresentazione della vicenda nella quale i particolari più gravi vengono ripetuti senza che, almeno nelle pubblicazioni esaminate, siano resi disponibili i documenti sanitari su cui si fondano. Il risultato è che la distinzione tra una testimonianza, una denuncia e un fatto clinicamente verificato finisce per scomparire dal racconto pubblico.

La placca di titanio arriva in Parlamento

La trasformazione della ricostruzione iniziale in un riferimento politico raggiunge il suo punto più significativo il primo ottobre, quando i senatori Tino Magni, Peppe De Cristofaro e Ilaria Cucchi presentano l’interrogazione parlamentare 4-03418, indirizzata al ministro dell’Interno. L’atto richiama esplicitamente le notizie di stampa e le denunce delle associazioni studentesche. Ma nel descrivere le conseguenze dell’aggressione presenta la frattura cranica, il delicato intervento chirurgico e l’applicazione della placchetta di titanio come elementi della vicenda. Ecco il passaggio più delicato. Una notizia che poche ore prima circolava attraverso testimonianze e comunicazioni dei collettivi entra in un documento parlamentare con una precisione clinica che non risulta accompagnata da una verifica sanitaria pubblicamente identificabile. Non è necessario supporre che i parlamentari abbiano inventato qualcosa. Il problema riguarda il modo in cui informazioni di seconda mano possono acquisire, attraverso la loro ripetizione, un’autorevolezza crescente. Nel frattempo il caso diventa terreno di mobilitazione. Il 6 ottobre circa tremila persone partecipano al corteo antifascista organizzato a Milano. Durante la manifestazione vengono strappati altri manifesti del Blocco Studentesco, si inneggia all’uccisione dei fascisti e compaiono scritte come «fasci appesi» e «+ Ramelli», come documentato anche dal Corriere della Sera.

La versione di Libero e le domande rimaste senza risposta

È su questa sequenza di avvenimenti che interviene Libero. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano, il ventenne sarebbe stato ricoverato in codice giallo con una ferita alla fronte, per poi essere dimesso il primo ottobre. Soprattutto, non avrebbe subito alcuna operazione a cranio aperto. Il contrasto con la descrizione della placca di titanio è evidente. Tuttavia, la dimissione dopo due giorni non costituisce di per sé una smentita dell’operazione: già il Corriere, il primo ottobre, riportava sia l’intervento sia l’avvenuta dimissione. E l’assenza di un’operazione a cranio aperto non esclude necessariamente altri trattamenti chirurgici. La versione pubblicata da Libero, dunque, necessita a sua volta di riscontri. Ma proprio per questo impone di interrogarsi sull’origine delle informazioni circolate nei giorni precedenti. Chi ha confermato la frattura cranica? Da dove proviene il dettaglio della placchetta di titanio? Quali verifiche sono state svolte prima di presentare quei particolari come certezze? Sono domande che riguardano direttamente la responsabilità dell’informazione, soprattutto quando una notizia viene utilizzata per sostenere accuse e prese di posizione pubbliche.

Dieci giorni di monologo antifascista. Il problema è il contraddittorio

La vicenda dell’Einstein permette di osservare un meccanismo ricorrente nella comunicazione politica: una denuncia viene raccolta, amplificata e progressivamente trasformata in una narrazione condivisa da giornali, associazioni e partiti. La ripetizione finisce per conferirle un’apparenza di definitività, anche quando alcuni elementi attendono ancora un riscontro indipendente. Questo non significa negare che si sia verificata un’aggressione, né anticipare il lavoro degli inquirenti. Significa distinguere le responsabilità eventualmente accertabili dalla rappresentazione pubblica che se ne è costruita. La prima crepa aperta da Libero non chiude il caso Einstein. Semmai apre una questione che avrebbe dovuto accompagnarlo fin dal principio: quella del contraddittorio. Perché se la notizia della placca di titanio fosse confermata, sarebbe giusto darne conto con elementi verificabili. Ma se risultasse inesatta, diventerebbe inevitabile chiedersi come abbia potuto attraversare in poche ore l’intero circuito mediatico e politico, fino a entrare negli atti del Parlamento.

Il punto non è scegliere tra due giornali ma pretendere che chi ha parlato con tanta sicurezza sia in grado di dimostrare ciò che ha affermato. E dopo dieci giorni di certezze, non dovrebbe essere una richiesta eccessiva.

Vincenzo Monti