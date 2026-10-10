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Home » Milano, crepa nel racconto dell’aggressione all’Einstein: smentita la versione della placca di titanio
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Milano, crepa nel racconto dell’aggressione all’Einstein: smentita la versione della placca di titanio

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Remigrazione

Roma, 10 ott – Una prima crepa si apre nella ricostruzione dell’aggressione avvenuta davanti al liceo Einstein di Milano nella notte tra il 28 e il 29 settembre. Dopo giorni in cui la vicenda è stata raccontata attraverso la medesima sequenza di particolari, ripresi dalla stampa e rilanciati dalla politica, arriva una versione radicalmente diversa. A pubblicarla è Massimo Sanvito sulle colonne di Libero, e mette in discussione proprio uno degli elementi centrali della storia: la gravità delle lesioni riportate dal giovane e il presunto intervento chirurgico con applicazione di una placca di titanio al cranio.

Dalla frattura cranica alla placca di titanio: la versione contestata da Libero

La ricostruzione circolata fin dal primo ottobre parlava di un universitario ventenne, aggredito da dodici militanti di Blocco Studentesco dopo aver strappato alcuni manifesti affissi davanti all’istituto. Secondo quanto denunciato dal collettivo del liceo, il giovane sarebbe stato circondato, picchiato e colpito alla testa con una bottiglia, riportando una frattura cranica tale da rendere necessario un intervento chirurgico. Una versione ripresa da numerose testate e arrivata persino in Parlamento, dove un’interrogazione dei senatori Magni, De Cristofaro e Cucchi ha riportato la notizia dell’operazione e dell’applicazione della placca di titanio.

Ma è proprio su questo particolare, ripetuto per giorni come un fatto accertato, che interviene adesso Libero. Sul quotidiano si contesta esplicitamente la ricostruzione dell’intervento: secondo le informazioni rintracciate, il ragazzo sarebbe arrivato al Policlinico di Milano in codice giallo, con una ferita alla fronte, per essere poi dimesso il primo ottobre, appena due giorni dopo l’episodio. Soprattutto, non avrebbe subito alcuna operazione a cranio aperto e il giornale mette in dubbio la stessa applicazione della placca di titanio. Non si tratta di una differenza marginale, soprattutto in questi casi in cui un fatto che riguarda uno scontro giovanile viene immediatamente ricondotto dentro la propaganda anti-governativa. Le versioni divergono su elementi che hanno contribuito in maniera determinante a definire la percezione pubblica della vicenda.

Dieci giorni di racconto a senso unico. Ora le domande

Il punto, naturalmente, non è negare l’esistenza dell’episodio né anticipare le conclusioni degli accertamenti giudiziari. È stabilire quanto della ricostruzione circolata in questi giorni sia stato effettivamente verificato e quanto, invece, sia stato assunto sulla base delle prime testimonianze. Una questione che assume un significato particolare considerando l’enorme esposizione mediatica e politica del caso. Le notizie sull’aggressione hanno alimentato dichiarazioni istituzionali, mobilitazioni studentesche e una manifestazione antifascista che ha portato migliaia di persone nelle strade di Milano ad inneggiare all’omicidio politico.

Ora, per la prima volta, una testata nazionale mette apertamente in discussione uno dei particolari più impressionanti di quella ricostruzione, rendendo ancora una volta evidente quanto sia necessario distinguere gli elementi accertati da quelli raccontati. E solleva una domanda difficilmente eludibile con una scrollata di spalle: quali verifiche sono state effettuate prima che informazioni sanitarie tanto precise venissero riprese da giornali, esponenti politici e atti parlamentari? Ma soprattutto, perché si è reso possibile uno sciacallaggio mediatico così prepotente? Finalmente qualcuno pone un contraddittorio, ed è una prima crepa che merita di essere approfondita, anziché ignorata.

Vincenzo Monti

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