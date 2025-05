CPI ci sarà a La Spezia: “Nessun passo indietro”

Roma, 13 mag – Nonostante il divieto imposto per piazza Brin, CasaPound Italia conferma la propria manifestazione per sabato 17 maggio alle ore 16 a La Spezia. Il movimento ha comunicato alla Questura il cambio di posizione: l’appuntamento è ora fissato in piazza Garibaldi.

Confermato il corteo per la remigrazione a La Spezia

«La comunicazione del divieto di manifestare in piazza Brin è surreale – si legge nella nota diffusa da CasaPound – ma vogliamo dimostrare ancora una volta senso di responsabilità: abbiamo comunicato alla Questura di La Spezia piazza Garibaldi, invece che piazza Brin, come nuovo appuntamento e non accetteremo ulteriori divieti». Il movimento sottolinea che l’iniziativa è stata regolarmente preannunciata con settimane di anticipo, e definisce “assurdo” che una piazza inizialmente disponibile sia poi stata concessa ad un’altra associazione. «Non può essere questo escamotage a ledere la nostra libertà di scendere in piazza. CasaPound esiste da vent’anni, fa politica alla luce del sole e ha tutto il diritto di manifestare».

Il solito ricatto dell’ordine pubblico

Infine, un chiaro messaggio rivolto a istituzioni e controparti politiche: «Se si vogliono realmente evitare problemi di ordine pubblico, non siano autorizzate contro-manifestazioni che hanno il chiaro scopo di contestare e impedire un’iniziativa legittima e preavvisata da tempo. Per quanto ci riguarda – conclude la nota – il 17 maggio saremo a La Spezia, la manifestazione è confermata e non faremo passi indietro». CasaPound conferma dunque la propria presenza nel capoluogo ligure, ribadendo la determinazione a portare avanti un’iniziativa definita “legittima” e “necessaria”, nel solco delle battaglie politiche portate avanti dal movimento in tutta Italia.

La Redazione