Paul Atreides: tra senso della storia e scienza del potere

Roma, 18 mar – L’uscita del trailer del terzo capitolo di Dune diretto da Denis Villeneuve riporta al centro non soltanto una saga cinematografica di successo, ma una figura che continua a sfuggire alle interpretazioni più immediate creando divisioni tra fan e appassionati. Paul Atreides può essere molte cose, ma non può essere compreso né come semplice eroe, né come monito contro il leader carismatico, né tantomeno come personaggio moralmente ambiguo da giudicare secondo categorie contemporanee. Tutte queste letture restano interne a un orizzonte limitato, incapace di cogliere la struttura profonda che Frank Herbert costruisce attraverso di lui. Paul è, piuttosto, la rappresentazione narrativa di una possibilità antropologica: quella di un uomo che ha superato la condizione dell’individuo moderno, spezzando la prigionia dell’istante e riappropriandosi del tempo nella sua totalità.

Paul Atreides: identikit di un superuomo

Il concetto di progresso è un meccanismo protettivo che ci difende dai terrori del futuro.

La modernità ha progressivamente isolato l’uomo, riducendolo a un soggetto che vive nel presente, separato da ciò che lo precede e incapace di vedere realmente ciò che lo segue. In questo quadro, la decisione si trasforma in un atto sempre più corto, sempre più contingente, sempre più privo di profondità. Il Kwisatz Haderach rompe esattamente questa condizione. Paul non vive più nel tempo come successione lineare, ma come campo simultaneo di possibilità. Il passato non è più soltanto memoria, ma presenza attiva; il futuro non è più un’incognita assoluta, ma un insieme di traiettorie leggibili. La sua prescienza non è dunque un semplice potere magico, ma una trasformazione ontologica che modifica il suo modo di essere nel mondo. È in questo senso che la figura di Paul si avvicina a quella del superuomo delineato da Friedrich Nietzsche: non come figura di dominio materiale, ma come colui che è in grado di sostenere il peso del tempo nella sua interezza, senza rifugiarsi nelle semplificazioni morali o nelle illusioni consolatorie.

La forza della “coscienza razziale”

All’interno di questa trasformazione, un ruolo centrale è giocato dalla memoria genetica, che rappresenta uno degli elementi più profondi e volutamente incompresi dell’opera. Attraverso di essa, Paul accede a una continuità che lo precede e lo supera, entrando in contatto con una stratificazione di esperienze che non appartengono al singolo individuo ma a una linea più ampia. In termini simbolici, questo equivale al ritorno di una concezione dell’uomo radicata nel genos, nella comunità originaria che costituisce la base dell’identità e dell’ordine. L’individuo, in questa prospettiva, non è mai autosufficiente, ma espressione di una continuità che gli conferisce forma e direzione. Paul diventa guida non perché imponga arbitrariamente la propria volontà, ma perché incarna questa profondità e la rende visibile. La sua autorità non è costruita artificialmente, ma riconosciuta come corrispondenza tra ciò che egli è e ciò che altri, confusamente, percepiscono.

Paul disse :- C’è, in ciascuno di noi, una forza antica che prende, e una forza antica che dà. È già difficile per un uomo affrontare quel luogo, dentro di lui, dove regna la forza che prende. Ma gli è quasi impossibile contemplare la forza che da, senza trasformarsi in qualcosa di diverso da un uomo.

In questa stessa direzione si colloca la riflessione di Carl Gustav Jung sull’inconscio collettivo, inteso non come semplice deposito di immagini, ma come struttura profonda e impersonale della psiche in cui si conservano le forme originarie dell’esperienza umana. Gli archetipi non sono contenuti soggettivi, ma configurazioni che precedono l’individuo e lo attraversano, orientandone il comportamento e la visione del mondo. La coscienza di Paul, aprendosi alla memoria genetica dei suoi antenati maschi e femmine, assume così i tratti di quella che lo stesso Herbert definisce “coscienza razziale“, non nel senso puramente biologico, ma come partecipazione a una continuità psichica e simbolica che coincide con il genos, la stirpe. In questa prospettiva, il comando non nasce da un puro atto volontaristico, ma da una sintonia profonda tra chi guida e la struttura invisibile che sostiene una comunità, e che trova in lui la propria espressione più consapevole. Herbert non ce lo nasconde: i tratti distintivi della casata Atreides – che li renderanno bersaglio della cospirazione imperiale – sono la capacità di conquistare fiducia e lealtà, il carisma che gli permette di aggregare gli elementi migliori intorno al loro comando. Ecco perchè la figura narrativa e cinematografica d Paul Atreides continua a sfuggire alle definizioni classiche: non è un eroe romantico ma un capo politico.

La religione come strumento di potere

Questa apertura a una dimensione più profonda dell’umano non si sviluppa però in un universo religioso tradizionale. Uno degli aspetti più interessanti del Duniverso è proprio il fatto che il sacro vi sia onnipresente senza coincidere mai davvero con una fede trascendente nel senso classico. Herbert costruisce infatti un grande spazio sincretico in cui cristianesimo, islam, buddhismo, lessico esoterico, profezia messianica e tecniche iniziatiche si sovrappongono e si ricombinano. La Bibbia Cattolica Orangista, il buddislam, la matrice zensunni dei Fremen, la funzione della Missionaria Protectiva e il Panoplia Profeticus mostrano chiaramente che in Dune la religione è spesso una costruzione storica, un dispositivo di organizzazione simbolica e politica, una forma di ingegneria spirituale che serve a orientare popoli, produrre fedeltà e predisporre l’avvento di figure eccezionali. Il mito del Lisan al-Gaib stesso non nasce come rivelazione pura, ma come innesto deliberato di elementi precedenti, dal Mahdi islamico al Messia ebraico, all’interno di civiltà periferiche da rendere permeabili all’intervento Bene Gesserit. Questo non impoverisce la figura di Paul, ma la rende più complessa: egli emerge in un mondo in cui il sacro è già stato manipolato, codificato, amministrato, e proprio per questo la sua comparsa non è semplice effetto di una propaganda, ma il punto in cui una costruzione artificiale viene superata e incalzata da una reale irruzione di potenza.

Il viaggio iniziatico di Paul Atreides

In Dune non siamo davanti a una religione nel senso teologico del termine, ma a un universo in cui il sacro si presenta come forza impersonale, come stratificazione di simboli, come tecnica di accesso a stati superiori della coscienza. In questo contesto il percorso di Paul assume una chiara coloritura iniziatica, e non è un caso che tanta parte del lessico fremen derivi dalla mistica sufi. L’alam al-mithal, il “mondo delle similitudini” o mundus imaginalis, diventa in Herbert lo spazio intermedio in cui le barriere tra corporeo e incorporeo, tra presente, passato e futuro, cessano di valere come nel mondo ordinario. La prescienza di Paul non è dunque un semplice trucco narrativo, ma l’accesso a una dimensione in cui il tempo si fa attraversabile e la coscienza individuale entra in contatto con un “impero mentale” più vasto. In questo senso, la matrice sufi dell’opera non è un dettaglio ornamentale ma una delle sue chiavi principali: il viaggio di Paul ricorda quello dell’iniziato che, attraverso disciplina, prova, sostanza sacra e guida interiore, varca il limite del mondo sensibile. L’Acqua della Vita e la Spezia non sono soltanto droghe nel senso banale del termine, ma veicoli di una trasformazione che spalanca nell’uomo una facoltà latente, rendendo manifesto ciò che in lui esisteva solo in potenza.

Questo punto è decisivo anche per evitare un equivoco. Se il mondo di Dune è, in fondo, un universo senza Dio nel senso monoteistico classico, non è però un universo disincantato. Al contrario, è un mondo in cui la trascendenza si è abbassata nella materia, nella fisiologia, nella memoria, nel simbolo e nella storia. Persino lo Shai-Hulud dei Fremen, venerato come “Creatore”, non è un dio celeste e razionale, ma una forza ctonia, organica, arcaica, insieme terribile e feconda, più vicina al grande archetipo mostruoso dell’inconscio che a una divinità provvidenziale. Anche qui Herbert lavora al di sopra del moralismo: ciò che conta non è opporre il bene al male, ma mostrare il riemergere di potenze primordiali anteriori a questa distinzione. La Spezia, generata dal ciclo del verme, è l’elemento attraverso cui questa profondità tellurica diventa visione, longevità, ampliamento della coscienza. Il sacro, in Dune, non discende dall’alto: sale dal profondo.

Non un eroe classico ma un eroe politico

Muad’Dib poteva davvero vedere il Futuro, ma devi capire i limiti di questo potere. Pensa alla vista. Hai gli occhi, ma non puoi vedere senza luce. Se sei sul fondo di una valle, non puoi vedere oltre la tua valle. Allo stesso modo, Muad’Dib non poteva sempre scegliere di guardare attraverso il terreno misterioso. Ci dice che una singola decisione oscura di profezia, forse la scelta di una parola piuttosto che un’altra, potrebbe cambiare l’intero aspetto del futuro. Ci dice “La visione del tempo è ampia, ma quando la attraversi, il tempo diventa una porta stretta”. E sempre, ha combattuto la tentazione di scegliere un percorso chiaro e sicuro, avvertendo “Quel sentiero conduce sempre verso la stagnazione”.

Su questo fondamento si innesta il livello mitico, che non va inteso come semplice ornamento narrativo ma come struttura portante. Il percorso di Paul ricalca la forma dell’eroe archetipico individuato da Joseph Campbell: separazione, iniziazione, discesa e ritorno. Tuttavia, a differenza dell’eroe individualista tipico della sensibilità moderna, Paul si colloca all’interno di una tradizione più antica, in cui l’eroe coincide con il fondatore di ordine. Il richiamo esplicito agli Atridi, inscritto nel suo stesso nome, rimanda a una funzione regale, capace di unire e orientare una comunità. Il suo destino non è la realizzazione personale, ma la costruzione di una forma, la creazione di un centro attorno a cui si organizza il nuovo imperium fondato sulle rovine del precedente. È proprio nel momento in cui questa costruzione sembra compiersi che Herbert introduce la frattura decisiva, che impedisce qualsiasi lettura semplicistica o celebrativa. Perchè la prescienza di Paul non elimina l’incertezza, non inaugura una “fine della storia”. Il futuro che lui vede non è mai una linea unica e determinata, bensì un campo di possibilità che si modifica continuamente: «Si ricordò di aver visto, una volta, un fazzoletto di garza gonfiato dal vento, e percepiva il futuro così, il contorcersi di una superficie gonfia e flessibile come quella del fazzoletto». Ma ogni visione è già un intervento, ogni previsione contribuisce a produrre ciò che viene previsto. Questo elemento, che richiama apertamente la svolta quantistica della fisica novecentesca, introduce un limite strutturale nella figura di Paul: quello della realtà stessa, a cui si può partecipare ma che non può essere mai completamente dominata.

Una figura che oltrepassa l’umano

Ne deriva una forma di grandezza che non può essere compresa attraverso le categorie di bene e male. Paul non è un salvatore né un distruttore nel senso morale del termine. È una figura tragica, nel senso più alto e originario. Come gli eroi della tragedia antica, agisce all’interno di una dimensione in cui ogni decisione produce conseguenze che eccedono le intenzioni. La jihad che si sviluppa nel suo nome, la trasformazione del mondo che lo circonda, l’irradiazione del suo potere sono al tempo stesso previste e solo parzialmente governabili. La sua condizione non è quella dell’innocenza, ma quella della responsabilità assoluta, che consiste nel vedere e agire sapendo che ogni scelta apre possibilità che non possono essere interamente controllate.

Se si volesse spingere fino in fondo questa linea interpretativa, si può sostenere che Paul Atreides incarni una forma di “fascismo ontologico” su almeno due punti: è una figura che si costituisce dentro una verticalità, dentro una relazione con il tempo lungo, con l’eredità, con la selezione, con la prova, con il compito storico. In senso locchiano, il fascismo non è soltanto un programma politico, ma una certa idea dell’uomo e della storia: l’uomo come essere incompiuto, aperto a una trasformazione superiore, chiamato a vincere la propria riduzione naturalistica e materialistica. Il Kwisatz Haderach è precisamente una figura di oltrepassamento: non si limita ad amministrare l’esistente, ma rompe la condizione umana ordinaria. Il secondo punto è che Paul rappresenta il punto di emersione di una continuità genealogica, simbolica, psichica, sacrale. La sua autorità deriva dal fatto che è espressione di una linea, di un’eredità, di una profondità collettiva. Cos’è il “fascist homo sapiens” se non la forma incarnata di una continuità storica e organica?

Il senso della storia e del tempo

Il terzo capitolo di Dune, ispirato a Messiah, sbarcherà nelle sale a dicembre. Dopo l’ascesa, arriva il momento in cui il potere deve confrontarsi con i propri effetti, non più come promessa ma come realtà. Non si tratta di completare un percorso, ma di sostenerne il peso. In questo senso, Paul Atreides si rivela per ciò che è: una figura-limite che mostra cosa accade quando l’uomo supera la condizione dell’individuo e si confronta con il tempo, la memoria e la decisione nella loro forma piena. È per questo che Dune continua ad affascinare il presente. Perché mette in scena una possibilità: quella di un uomo capace di vedere oltre l’istante e di agire dentro una totalità che lo precede e lo supera. Una possibilità che non promette salvezza, ma impone una grandezza tragica che pochi sono in grado anche solo di comprendere.

Sergio Filacchioni