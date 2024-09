Roma – 5 sett – Elly Schlein scrive libri. Al plurale, perché – come peraltro è desumibile – un segretario di partito molto difficilmente non si avventura in pubblicazioni editoriali. Quindi sì, Schlein scrive un libro che annuncia su Facebook, e non è neanche il primo. Considerata la giovane età, non sarà nemmeno l’ultimo.

Elly Schlein scrive libri…

Sì, la Schlein scrive libri. Sembra quasi una ripetizione ossessiva volta a concepire la realtà tangibile, ma sì. Pubblica cose. La prima un paio d’anni fa, la seconda adesso, o meglio tra qualche giorno. Interessante leggere i titoli di queste pubblicazioni illuminate. Quella di due anni fa è tutto un programma, o meglio, tutta una truffa politica: La nostra parte: Per la giustizia sociale e ambientale, insieme. Ora, a parte che l’espressione “giustizia sociale” con “sinistra” e soprattutto con “Partito democratico” non va molto d’accordo, è sintomatico dell’atteggiamento di Schlein da quando è diventata segretario del partito: meno focalizzata sui temi Lgbt del passato (ma sempre molto insistente) la false flag della giustizia sociale “da sinistra” riprende colore, anche perché alla lunga qualcuno potrebbe accorgersi, per sbaglio, che i temi arcobalenati non siano esattamente un elemento di rafforzamento del proprio lignaggio sedicente solidale. L’ultimo libro è quello che ha appena pubblicizzato e che uscirù, come si diceva, tra qualche giorno. Titolo: L’imprevista. Un’altra visione del futuro.

E c’è da leccarsi i baffi, pensando a questa “visione”. Si leccano i baffi anche gli utenti, di cui più d’uno si attacca ancora alla vecchia critica fucsia: “Dirà la Schlein finalmente qualcosa di sinistra?”

…ma non tutti apprezzano

Certo il tentativo di “dire qualcosa di sinistra” viene perpetrato dal segretario, eccome. Tanto che commenta la sua prossima uscita così: ““In questi mesi ho attraversato il Paese da Sud a Nord, dalle 130 tappe per le europee al viaggio che stiamo facendo verso le aree interne, per capire come ricucire il Paese nelle sue fratture e diseguaglianze”. Le solite disuguaglianze. Peccato che è molto difficile se non impossibile che esse possano essere inquadrate come “sociali”. E la gente ormai se ne accorge.

Tanto è che la base tuttavia non sempre apprezza, e l’ultima avventura letteraria della nostra prode autrice non fa eccezione. Qualcuno commenta con un deciso “no grazie, ho già la carta igienica”, altri ancora si eprimono così: “Grazie lo stesso, preferisco la fox in bagno”. Poi c’è la classica critica da “purista marxista”: “Neanche avesse scritto Il Capitale”, E poi, ancora: “Si parte a monetizzare segretaria, aspettiamo i balletti”. Insomma, Schlein intellettuale non convince proprio tutti tutti…i dirigenti senz’altro, gli elettori molto meno…