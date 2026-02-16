Francia, l’assassinio di Quentin travolge LFI: il giustificazionismo di Mélenchon e la questione “antifa”

Roma, 16 feb – La morte di Quentin D., 23 anni, studente di matematica e militante identitario, non è più soltanto un fatto di cronaca. È diventata un terremoto politico che da Lione attraversa la Francia e mette sotto pressione La France Insoumise. Mentre l’inchiesta giudiziaria è in corso e la procura di Lione annuncia sviluppi, il dibattito si è spostato sul piano politico. Il ministro della Giustizia Gérald Darmanin, il “boia” dei gruppi identitari, ha parlato senza ambiguità: “È stata chiaramente l’estrema sinistra a uccidere”, denunciando una compiacenza di LFI verso la violenza politica.

Mélenchon giustifica gli “antifa” che hanno aggredito Quentin a Lione

Jean-Luc Mélenchon ha reagito durante un comizio a Montpellier esprimendo “shock, empatia e compassione” per la famiglia del giovane, ribadendo di aver “detto decine di volte” di essere contrario alla violenza. Ma nello stesso intervento ha negato qualsiasi legame con quanto accaduto, sostenendo che la narrazione sarebbe stata “organizzata” e ribaltando il quadro: “Siamo noi ad essere attaccati riunione dopo riunione”. È qui che il discorso cambia. Perché al di là delle responsabilità penali che spetterà alla magistratura accertare, il problema è politico. Se un giovane muore dopo un’aggressione riconducibile ad ambienti antifascisti e la risposta della principale forza della sinistra radicale è sostenere di essere essa stessa vittima, non si tratta più di semplice difesa. Si tratta di un ribaltamento della realtà che suona come un tetro giustificazionismo. Nel frattempo Emmanuel Macron ha definito LFI un movimento di “estrema sinistra” in cui emergono “espressioni antisemite”, acuendo lo scontro istituzionale. Mélenchon ha reagito accusando il presidente di calunnia. Ma il punto che scuote l’opinione pubblica francese è un altro: il rapporto tra militanza radicale e rappresentanza politica. Indicativo in questo senso il sondaggio lanciato dal quotidiano Le Figaro sul proprio sito – “I gruppi antifa devono essere considerati organizzazioni terroristiche?” – che ha già superato le 100mila risposte con un 94% di sì. Un dato che va letto al di là della formula: indica un sentimento diffuso di rottura e di perdita di fiducia verso l’antifascismo militante.ù

La difesa della Jeune Garde inverte la causalità degli eventi sulla morte di Quentin

Nel mezzo dello tsunami politico è arrivata anche la difesa formale della Jeune Garde antifasciste, tramite un comunicato firmato da un avvocato parigino. Secondo quella ricostruzione, la Jeune Garde sarebbe stata costituita nel 2018 “in reazione alla moltiplicazione delle intimidazioni e delle violenze fasciste” a Lione, e la sua sospensione – dopo lo scioglimento governativo del 12 giugno 2025 – non cambierebbe nulla sul fatto che, a loro giudizio, i veri responsabili delle tensioni in città sarebbero sempre e soltanto “fascisti” in azione. Anche di fronte a un morto, la tesi non cambia: non ci sono responsabilità interne da affrontare, ma sempre e soltanto una narrazione esterna da respingere. È questa inversione di causalità — attribuire sistematicamente la colpa agli altri pur di salvare l’immagine del proprio campo — che serve a comprendere quanto profondo sia il fossato tra la violenza reale di piazza e la lettura ideologica che alcuni gruppi continuano a offrire di essa. Secondo la ricostruzione del Collectif Némésis e dell’avvocato della famiglia, infatti, Quentin è caduto in un’imboscata organizzata da un gruppo numericamente superiore e armato. Non proprio una legittima difesa. Tra i nomi circolati fin dalle prime ore c’è quello di Jacques-Élie Favrot, collaboratore del deputato LFI Raphaël Arnault: circostanza che l’indagine dovrà verificare, ma che da sola dimostra l’intreccio tra ambienti parlamentari e militanza antagonista .

Un professore spiega qual è il vero clima a Lione

Ma sono le parole del professor Fabrice Balanche a chiarire qual è il vero clima che si respira all’università di Lione, quando afferma che Quentin “è morto perché si opponeva al progetto di distruzione dell’università portato avanti dall’estrema sinistra”. Occupazioni, pressioni, campagne di intimidazione organizzate dalla sinistra contro docenti considerati “non allineati”, contestazioni sistematiche di conferenze e interventi pubblici. Lo stesso Balanche, docente di geopolitica, nell’aprile scorso era stato preso di mira da militanti antifascisti, con affissioni e minacce che lo dipingevano come bersaglio politico. Un terreno saturo di tensioni, dove l’idea di università come spazio di pluralismo si è progressivamente trasformata in campo di scontro permanente. In questo quadro, la presenza di gruppi identitari viene percepita da una parte dell’attivismo radicale non come dissenso da contrastare, ma come elemento da rimuovere fisicamente dallo spazio pubblico. È questa dinamica, sedimentata nel tempo, che rende il caso Quentin qualcosa di più di una tragica rissa: lo inserisce in una sequenza di escalation che riguarda l’egemonia e il controllo degli spazi universitari.

Mélenchon dovrà fare i conti con le sue dichiarazioni

Il punto, oggi, non è se Mélenchon si senta calunniato o se LFI contesti la propria classificazione come “estrema sinistra”. Il punto è che un giovane di 23 anni è morto dopo un’aggressione maturata dentro un clima di odio politico coltivato per anni nelle università e nelle piazze, sotto la copertura ideologica della sinistra. Non basta dichiararsi contro la violenza a microfoni accesi, se nel frattempo si legittima un’idea di “servizio di difesa permanente” che tratta ogni dissenso come un corpo estraneo da espellere o mutilare. La Francia si scopre improvvisamente attraversata da una frattura che non può più essere minimizzata né rovesciata retoricamente. Quentin non è una parentesi polemica. È il segno che una soglia è stata superata. E chi ha contribuito a costruire questo clima non potrà continuare a fingere che si tratti solo di propaganda avversaria.

Sergio Filacchioni