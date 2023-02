Roma, 10 feb – Poniamola sulla questione reale, cara Paola Egonu: lei non fa altro che insultare l’Italia. Salvo poi tirare fuori parole strappalacrime in prima serata a Sanremo sulla sua famiglia (sulla quale, ovviamente, nessuno ha intenzione di discutere) e fare una prosopopea in cui non si legge né si ascolta mai un “grazie” diretto al Paese che l’ha accolta e cresciuta in questi decenni. E che le ha dato, sostanzialmente, tutto.

Egonu e gli insulti all’Italia

L’unica cosa che emerge, “gentile” signorina Egonu, sono gli insulti che lei proferisce contro l’Italia e gli italiani ad ogni pié sospinto. Quando invece dovrebbe ringraziarla, la cattivissima Italia che poi ipocritamente dichiara di “amare”. Ringraziarla perché l’ha accolta senza alcun tipo di problema. Perché grazie all’Italia lei si è formata come sportiva e come donna. Perché in Italia lei ha avuto tutto: lavoro, successo, un futuro. Sacrosanto che lei parli bene dei suoi genitori, ma se sostiene di amare così tanto il nostro Paese, potrebbe anche piantarla di insultarlo definendolo razzista in più o meno ogni circostanza pubblica, per di più sputando su tanta gente che ha incontrato nel corso di un percorso che molti italiani, mi permetta, letteralmente si sognano. Sì, lei è fortunata. E dovrebbe essere grata ogni giorno, di questo.

Se i suoi genitori non fossero venuti qui trent’anni fa, lei chissà cosa farebbe

Ringrazia i suoi genitori – e ripeto, ci mancherebbe altro – ma nemmeno per un secondo le viene in mente di ricordare che se non fossero stati accolti in questa terra e se non gli fosse stato dato comunque un lavoro, lei chissà dove sarebbe adesso. Certamente non qui, a lamentarsi perché qualcuno trova curioso il suo colore della pelle e a scatenare un putiferio insieme a colleghi ben contenti di lanciare l’ennesimo e inesistente allarme razzismo. Non sono soltanto i suoi genitori ad averle “permesso un’infanzia felice”, cara Egonu, ma anche l’Italia sulla quale vomita bile ogni volta che ne ha l’occasione. Sì, le vorremmo mettere le parole in bocca, perché non meritiamo le sue invettive e i suoi insulti. Non ci accontentiamo delle parole di ieri sera, pronunciate tentando di rigirare la frittata. Vorremmo che dicesse in modo chiaro e netto: “Grazie, Italia, per tutto ciò che mi hai dato”. Perché è tanto, ciò che questa Nazione e che questo popolo le hanno dato. E che per questo non meritano di ricevere i suoi sputi in faccia, poi mitigati da un ipocrita “amo l’Italia” sparato in prima serata con un abito elegante al seguito. Se ama l’Italia come ha detto ieri sera, lei la ringrazia. Ora e subito. Diversamente dobbiamo dedurre altro. È una questione di rispetto, signorina Egonu, che lei non ha mai mostrato. Se non per scattarsi foto e selfie nelle barche o nei locali, in compagnia dei presunti italiani razzisti che tanto male le avrebbero fatto.

Stelio Fergola