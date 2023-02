Roma, 10 feb – Sui clandestini l’Ue mantiene la sua solità ambiguità, nonostante il Consiglio straordinario abbia messo in luce la sostanziale insofferenza dei Paesi membri verso l’immigrazione illegale.

Clandestini, l’Ue riconosce la “specificità delle frontiere marittime”

Come riporta l’Ansa, “il Consiglio europeo riconosce la specificità delle frontiere marittime, inclusa la salvaguardia delle vite umane, e sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione sulle attività di Ricerca e salvataggio, e in questo contesto, prende nota del rilancio del gruppo di contatto sull’azione di Search & Rescue”. Insomma, tanto spirito della solita accoglienza ma poca se non nulla incisività sulla questione che tutti i Paesi hanno messo in luce: la stanchezza e la necessità di fermare una volta per tutte le orde di arrivi illegali. Dall’altro lato, come ogni approccio cerchiobottista che si rispetti, “il Consiglio europeo ha chiaramente riconosciuto che la migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea“. E infine le parole del cancelliere Olaf Scholz: “Non siamo d’accordo su tutto, ma vi è l’orientamento generale a trovare soluzioni pragmatiche”.

Solito gioco dell’oca con poca sostanza

Che molti Paesi membri siano stufi è ormai evidente. Ed è quello che sottolineavamo su queste pagine proprio ieri: non sarà certamente grazie all’Ue, se si raggiungerà finalmente un accordo che sia proficuo per fermare un fenomeno distruttivo per tutti come quello dell’immigrazione clandestina. Sarà grazie ai popoli europei, stanchi di subire una situazione oltre ogni limite dell’indecenza (una vergogna che non risparmia certamente le popolazioni coinvolte anche nel viaggio, sia chiaro). Perché di Bruxelles non c’è da fidarsi, mai. Al massimo, ciò che si può sperare, e che nei quartieri alti del Nord Europa si venga messi alle strette.

Alberto Celletti