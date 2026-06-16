Rape gangs, la Gran Bretagna davanti all’abisso: il report Lowe accusa istituzioni e politica

Roma, 16 giu – Il punto non è più stabilire se il problema esista. Quel tempo è finito. La domanda, oggi, è quanto a lungo lo Stato britannico abbia scelto di non vedere, non nominare, non proteggere. Il Rape Gang Inquiry Report, pubblicato da Rupert Lowe, arriva proprio nel giorno in cui Sky News riferisce che il primo gruppo di casi legati alle grooming gangs è stato rimandato alle forze di polizia per essere reinvestigato nell’ambito di Operation Beaconport, definita dalla National Crime Agency la più vasta e complessa indagine britannica sulla child sexual exploitation nella storia del Regno Unito.

In Gran Bretagna si riaprono i fascicoli dell’orrore

Il report Lowe non è l’inchiesta ufficiale dello Stato britannico. È una contro-inchiesta indipendente, politica, guidata dalle testimonianze e dall’esperienza diretta delle sopravvissute, senza poteri statutari, costruita attorno alle testimonianze di vittime, familiari, segnalatori interni, esperti e figure pubbliche. Proprio per questo va letto nel suo punto di forza e nel suo limite: non come sentenza giudiziaria definitiva, ma come documento d’accusa contro un sistema che, per decenni, avrebbe lasciato bambine e adolescenti nelle mani di reti organizzate di sfruttamento sessuale. La stessa inchiesta ufficiale britannica, formalmente avviata nel 2026, nasce dal riconoscimento dei danni subiti da vittime e sopravvissuti e dei fallimenti dei servizi pubblici che avrebbero dovuto proteggerli.

Il cuore del documento è brutale. Secondo il report, il Regno Unito non avrebbe affrontato una serie di scandali locali separati, ma un fenomeno nazionale ripetuto con modalità simili: ragazze vulnerabili, spesso giovanissime, avvicinate con alcol, droga, regali, attenzioni affettive e finte relazioni, poi trasportate in taxi, case private, hotel, ristoranti e appartamenti, quindi abusate da gruppi di uomini adulti, minacciate, filmate, ricattate e spostate da una città all’altra. Il documento sostiene che le vittime fossero in larga parte ragazze bianche, spesso non musulmane, e che i gruppi criminali fossero prevalentemente composti da uomini di origine pakistana musulmana o comunque provenienti da ambienti musulmani. Questa è la parte più esplosiva del report: non perché ogni dato sia nuovo, ma perché Lowe rifiuta il linguaggio ovattato con cui per anni la politica britannica ha trattato il tema.

Le testimonianze degli abusi delle rape gangs

Le testimonianze sono la parte che rende impossibile liquidare il documento come semplice pamphlet politico. Il caso di “Chloe” occupa molte pagine e racconta una vita cominciata nella vulnerabilità familiare e poi precipitata in una catena di abusi. Bambina già colpita da violenza domestica e sessuale, viene agganciata in strada da uomini adulti che la trattano “come una grande”, le comprano alcol, le offrono droga, la caricano in auto. Il report descrive poliziotti che la interrogano come se fosse una ragazza problematica e non una minore sfruttata, servizi sociali che parlano di contraccezione e salute sessuale mentre lei racconta abusi di gruppo, ospedali che curano lesioni e infezioni senza attivare una protezione efficace.

È qui che il documento tocca il livello dell’orrore puro. Secondo la testimonianza raccolta, Chloe aveva dodici anni quando fu portata in un cimitero, fatta bere whisky, violentata e poi ferita con una bottiglia che le provocò lesioni gravissime. Arrivò in ospedale, venne medicata, ma il sistema non fece ciò che avrebbe dovuto fare: proteggere una bambina. Più avanti, quando la ragazza era ormai intrappolata in un ciclo di sfruttamento, il report racconta che la sua casa sarebbe stata occupata dagli stessi abusatori, trasformata in un luogo di controllo, droga e violenza. Lì, secondo la testimonianza, Chloe veniva violentata anche con oggetti, tra cui lattine, chiavi e una mazza da baseball. Il dettaglio più agghiacciante è che in quella stessa casa sarebbero stati portati anche minori da abusare, mentre ragazzi sotto i diciotto anni della comunità musulmana sarebbero stati spinti dagli adulti a partecipare agli stupri.

La polizia chiedeva di non descrivere l’etnia degli abusatori

Il caso di “Fiona” segue lo stesso schema. Una ragazza fragile, entrata in una casa di accoglienza a tredici anni, poi adescata da uomini adulti, rifornita di alcol e droga, minacciata, portata in “party houses”, violentata e trafficata. La parte più pesante è il quadro dell’istituto: uomini che aspettavano fuori, personale incapace o intimorito, segnalazioni trattate come problema gestionale e non come sfruttamento sessuale minorile. Il report racconta anche una frase attribuita a un operatore della polizia, secondo cui la madre della ragazza non avrebbe dovuto descrivere gli abusatori come “Asian men” perché sarebbe stato razzista. Se confermata, è la sintesi perfetta della catastrofe morale: una madre segnala predatori adulti intorno a una minorenne e l’apparato corregge il linguaggio, non il pericolo.

Ancora più estremo è il caso di “Kate”. Il report parla di “red rooms”, di violenze organizzate, di abusi con animali e di una ragazza costretta ad assistere a violenze estreme contro un’altra giovane, fino alla testimonianza su un omicidio avvenuto davanti a lei. Anche qui la cautela è necessaria: siamo davanti a testimonianze raccolte da un’inchiesta indipendente, non a condanne definitive. Ma proprio per questo il punto è ancora più grave: se anche solo una parte di queste testimonianze trova conferma giudiziaria, il Regno Unito non avrà davanti uno scandalo amministrativo, ma una frattura storica del proprio patto civile.

Un buco nero confermato anche dal governo britannico

Qui il report Lowe incontra un nuovo contesto favorevole alla revisione dei casi. Operation Beaconport sta riesaminando casi archiviati tra il 2010 e il 2025, nei quali potrebbero essere state ignorate piste investigative, testimonianze non raccolte, elementi non registrati. Sky News scrive che 1.273 indagini provenienti da 23 forze di polizia erano già state trasmesse alla National Crime Agency, con 236 casi prioritari perché riguardanti accuse di stupro. Questo significa una cosa semplice: lo Stato britannico sta tornando sulle proprie carte. Sta rientrando nei fascicoli che per anni erano stati chiusi, abbandonati, ritenuti insufficienti, forse liquidati troppo in fretta.

L’audit ufficiale condotto dalla Baronessa Louise Casey per conto del governo britannico, pubblicato nel 2025 dopo mesi di analisi su dati, procedure e casi di sfruttamento sessuale minorile, pubblicato nel 2025, aveva già ammesso il buco nero dei dati: il fenomeno “grooming gangs” non era catturato chiaramente da alcun dataset nazionale, l’etnia non veniva registrata in modo sistematico e le definizioni confuse rendevano impossibile misurare con precisione la scala del fenomeno. Casey non usa il linguaggio politico di Lowe, ma conferma la crepa: il sistema britannico non sapeva, o non voleva sapere, abbastanza. E quando uno Stato non misura un fenomeno, spesso sta già decidendo di non affrontarlo.

Il report di Lowe si scaglia contro la polizia e il Labour

Il secondo grande bersaglio del report sono infatti le istituzioni. Polizia, servizi sociali, scuole, NHS, autorità locali, autorità di licenza dei taxi e partiti politici avrebbero visto segnali enormi e non avrebbero agito. Ragazze con malattie sessualmente trasmissibili a tredici anni, minori trovate in auto con uomini adulti, bambine che sparivano per giorni, case famiglia circondate da taxi, madri ignorate, testimoni isolati, fascicoli chiusi, dati etnici non raccolti. La tesi del report è devastante: non un errore episodico, ma un fallimento sistemico; non una semplice incapacità investigativa, ma una cultura istituzionale pronta a proteggere la reputazione della “community cohesion” più delle vittime.

Sul piano politico, Lowe affonda il colpo soprattutto contro il Labour, accusato di avere evitato il tema per calcolo elettorale, per paura di perdere consenso nelle comunità musulmane e per ideologia multiculturalista. Ma non assolve nemmeno i Conservatori, accusati di non avere imposto una raccolta seria dei dati su etnia, religione, nazionalità e status migratorio degli autori, né di avere promosso per tempo una vera inchiesta nazionale capace di affrontare il nodo etnico, culturale e religioso. La questione, insomma, non è più destra contro sinistra: è Stato contro verità, burocrazia contro vittime, ideologia contro realtà. Intanto, il governo britannico ha annunciato 100 milioni di sterline contro abusi sessuali minorili e grooming gangs, di cui 38 milioni destinati a Operation Beaconport.

La Gran Bretagna di fronte all’abisso

Per questo la questione supera ormai il destino politico di Rupert Lowe, del Labour o dei Conservatori. Se anche una parte significativa delle testimonianze raccolte troverà ulteriore conferma nelle indagini e nei procedimenti giudiziari, la Gran Bretagna si troverà davanti a uno shock collettivo destinato a segnare una generazione. Non uno scandalo locale, non una semplice serie di errori amministrativi, ma la scoperta che migliaia di ragazze potrebbero essere state sacrificate sull’altare dell’inerzia burocratica, del conformismo istituzionale e della paura politica. È per questo che il dibattito britannico assume toni sempre più drammatici. Le proporzioni definitive saranno stabilite dalle indagini, dai processi e dalla riapertura dei fascicoli, ma il punto politico è già chiaro: una democrazia che torna a interrogarsi su anni di denunce ignorate, dati mancanti, vittime screditate e casi archiviati troppo in fretta ha davanti un problema che supera la cronaca giudiziaria. Se le indagini confermeranno anche solo una parte sostanziale di quanto denunciato, la Gran Bretagna potrebbe guardare a questa vicenda come a uno dei momenti più sconvolgenti e traumatici della propria storia contemporanea: non soltanto la ferocia delle gang, ma il fallimento di istituzioni che avrebbero dovuto proteggere le proprie figlie e che, troppo spesso, hanno preferito il silenzio alla verità.

Sergio Filacchioni