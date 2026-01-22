Gruppo San Marco: dove abitare significa scegliere con consapevolezza

In un contesto abitativo sempre più esigente, dove la casa diventa il riflesso diretto del nostro stile di vita, Gruppo San Marco ha scelto di rispondere con una visione precisa: mettere al centro la funzionalità, la durata e un servizio che accompagna davvero. Non slogan, ma un modello che, dal 2003, si è consolidato nel panorama italiano come alternativa solida a un mercato spesso dominato da soluzioni frettolose.

Un’identità che nasce dalla coerenza

Nato a Soleto, nel cuore della Puglia, Gruppo San Marco ha costruito nel tempo una reputazione basata sull’affidabilità. Lontano dai riflettori del marketing aggressivo, il brand ha scelto di crescere con metodo, facendo parlare la qualità del servizio e la concretezza dei prodotti.

Ogni articolo a catalogo – sia esso un mobile da bagno, un salotto da esterno, un inserto camino a legna o una piscina – risponde a una logica semplice: migliorare l’abitare quotidiano, senza complicarlo.

L’offerta si muove in modo trasversale, coprendo quattro aree complementari: arredamento per interni, soluzioni outdoor, piscine e accessori, sistemi per il benessere climatico. Tutti elementi pensati per integrarsi tra loro, come parti di un’unica visione domestica.

Dall’e-commerce al servizio: un modello che funziona

La piattaforma digitale dell’azienda – www.grupposanmarco.eu – riflette questa impostazione. Ogni fase del processo d’acquisto è stata pensata per essere chiara, accessibile, affidabile. Le schede tecniche sono dettagliate, le immagini accurate, la logistica è gestita con partner noti come FedEx e BRT.

A completare l’esperienza, sistemi di pagamento flessibili, inclusi carta di credito, PayPal e rateizzazioni, garantiscono un accesso fluido anche alle soluzioni più strutturate.

Il sito, però, è solo una parte del percorso. Ciò che rende l’esperienza d’acquisto davvero diversa è la presenza costante del servizio clienti, disponibile per orientare, risolvere, supportare. Un aspetto tutt’altro che scontato, che ha portato il brand a raccogliere oltre 8.400 recensioni certificate su Trusted Shops, con un tasso di soddisfazione tra i più alti del settore.

Un riconoscimento che parte dai fatti

A confermare la bontà del modello arrivano anche i premi ufficiali. Per il biennio 2025/2026, Gruppo San Marco si è posizionato al 3° posto nella categoria “Giardinaggio e Piscine” della classifica dei Migliori E-commerce d’Italia, stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza.

Il brand è stato inoltre incluso nella classifica “Stelle dell’E-commerce 2024/2025”, curata da Statista e L’Economia del Corriere della Sera. Sono risultati che non arrivano per caso, ma da una struttura che tiene insieme catalogo, servizio e tecnologia con un equilibrio raro nel panorama dell’home living.

Un dialogo continuo, oltre l’acquisto

Oltre al supporto tecnico e logistico, Gruppo San Marco mantiene un rapporto diretto con la propria community attraverso i canali social. Facebook, Instagram e YouTube non sono vetrine, ma spazi dove trovare contenuti utili: video tutorial, consigli stagionali, aggiornamenti sui prodotti. Un’estensione del servizio pensata per rendere l’esperienza ancora più completa.

In un mercato veloce, Gruppo San Marco sceglie la direzione opposta: quella della costanza, della cura, della relazione. È così che si costruisce la fiducia. Un dettaglio alla volta.