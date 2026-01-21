LOGIN
mercoledì, Gennaio 21, 2026
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » La legittima difesa? Risposta adattiva a un pericolo non quantificabile
ApprofondimentiPrimo Piano

La legittima difesa? Risposta adattiva a un pericolo non quantificabile

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Galt Media

Roma, 21 gen – La mente umana in condizioni di eccesso di stress reagisce con il panico che blocca un riscontro di fuga o lotta, oppure con una risposta efficace. Nei recenti casi di cronaca in cui ci sono state gravi aggressioni la reazione della vittima è stata risolutiva, salvandole la vita. Casi di legittima difesa, che – letteralmente – dovrebbe sempre essere conforme alla legge. Quindi in ogni caso non punibile, proprio perché la difesa della vita non dovrebbe essere mai sanzionata. Nei momenti concitati, in preda alla paura, non è possibile dosare intenzionalmente l’intensità della risposta, essendo tutte le risorse mentali impegnate per garantire la sopravvivenza.

Le risposte adattive al pericolo

Dopo un attacco improvviso il sistema nervoso autonomo passa istantaneamente da una condizione di quiete all’attivazione dei circuiti neurali della sopravvivenza, accendendo la cascata di neurotrasmettitori catalizzatori di razioni immediate. Mentre negli animali queste reazioni, scampato il pericolo, si placano immediatamente e il sistema nervoso parasimpatico riporta l’organismo in una situazione di equilibrio, nella mente umana la scarica di adrenalina e noradrenalina lo mantengono in uno stato prolungato di allerta.

Intrusioni nelle abitazioni magari durante il sonno, in esercizi commerciali nell’attività lavorativa, provocano stress acuto con potenti risposte adattative al pericolo. I suoni dell’ambiente si sfumano e sembrano lontani, la vista si restringe nella “visione a tunnel”, movimenti manuali semplici divengono difficili da eseguire. Difese psichiche che proteggono da una tensione insopportabile, fino alla dissociazione, distacco emotivo dall’esperienza traumatica. L’aggressione violenta provoca il disturbo post traumatico da stress, condizione di grave sofferenza psichica che si manifesta in seguito ad eventi estremi.

Legittima difesa, la proporzionalità della risposta

Anche soggetti forti ed equilibrati, se non specificamente addestrati, vengono travolti dalla paura, naturale risposta fisiologica alla minaccia senza controllo della risposta all’attacco. Le tecniche di difesa personale insegnano che l’aggressore deve essere subito reso impotente per evitare danni irreparabili. La proporzionalità della risposta è quindi un’astrazione giuridica priva di valore effettivo in un combattimento reale.

La condizione psichica in un’aggressione è di massimo stress, non ci sono il tempo e le informazioni necessarie per interpretare il potenziale offensivo del criminale. Non si sa se vuole solo minacciare o uccidere, né se è armato: un oggetto contundente, una lama o un’arma da fuoco possono dare esiti mortali allo scontro.

Si deve sopravvivere, il resto sono fantasie spacciate da improbabili scuole di difesa personale e le assurde pretese di istituzioni nemiche dei cittadini. Leggi inique che non riescono o peggio non vogliono proteggere. L’ipocrisia progressista condanna senza appello la volontà naturale di sopravvivenza, la difesa che è sempre legittima, descrivendo chi reagisce alla violenza come un esaltato.

L’incarnazione del male?

Se poi chi osa difendersi detiene legalmente armi o è un praticante di arti marziali viene dipinto come un soggetto pericoloso, l’incarnazione del male. Punire chi reagisce ai soprusi accusandolo di eccesso di legittima difesa è una precisa strategia per demotivare e spaventare, per rendere i popoli masse inermi di fronte alla delinquenza e alle invasioni.

La globalizzazione prevede un mondo senza confini abitato da masse informi di schiavi dei consumi. Chi protegge la propria terra è un pericolo per le forze del mondialismo, gli uomini liberi e orgogliosi della loro identità pagano a caro prezzo il coraggio e il diritto a difendersi. Uomini vili sono facili vittime dei predatori, mentre chi sa combattere é un deterrente per il crimine: il gregge delle pecore per essere difeso ha bisogno dei cani da pastore.

Roberto Giacomelli

You may also like

Michelangiolo di Firenze, prosciolti i ragazzi di AS: evapora il racconto mediatico sull'”emergenza squadrismo”

Educazione affettiva: la scorciatoia ideologica per non nominare il conflitto

Nel 2025, il 29% delle donne sono state uccise dal 9% della popolazione residente...

La riforma Nordio è una novità vecchia trent’anni (ed è il modo migliore di...

L’«Air Force Renzi» venduto a un euro: cinque governi, zero responsabili

Barbero e Rovelli, i cattivi maestri che producono mostri

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin