LOGIN
mercoledì, Settembre 10, 2025
Top Posts
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
Tra conservazione e rivoluzione: l’altra America di Yellowstone
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » L’Aquila Città del Libro: dal 19 al 21 settembre la terza edizione con ospiti d’eccezione
ApprofondimentiCulturaPrimo Piano

L’Aquila Città del Libro: dal 19 al 21 settembre la terza edizione con ospiti d’eccezione

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
L’Aquila Città del Libro 2025
Visita Pivert Store

Roma, 10 sett – Torna dal 19 al 21 settembre L’Aquila Città del Libro, giunta alla sua terza edizione. Un appuntamento che in pochi anni ha trovato nel capoluogo abruzzese la sua cornice naturale, raccogliendo attorno a sé alcuni tra i protagonisti più significativi della cultura, della letteratura e del giornalismo italiani. Dopo aver visto negli anni scorsi sul palco personalità come Vittorio Sgarbi, Antonio Padellaro, Fausto Biloslavo, Luca Telese, Gian Micalessin, Alberto Bagnai e Fulvio Abbate, la rassegna del 2025 si presenta con un programma ancora più ricco, ospitato come sempre all’Auditorium del Parco.

Il programma della terza edizione di L’Aquila città del libro

L’apertura, venerdì 19 settembre alle 18:30, sarà affidata a Giordano Bruno Guerri con un intervento dedicato a Gabriele D’Annunzio, l’abruzzese per eccellenza. A seguire, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio dialogherà con il giornalista aquilano Alessandro Rico. Sabato 20 settembre la giornata si aprirà con un evento dedicato ai 125 anni dalla morte di Friedrich Nietzsche, con Miska Ruggeri e il filosofo Corrado Ocone. Successivamente spazio alla cronaca nera italiana, con un focus sulla Banda della Magliana, e al centenario della nascita dello scrittore giapponese Yukio Mishima. In serata, l’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano interverrà su Giuseppe Prezzolini, una delle voci più irriverenti del giornalismo italiano, mentre il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo guiderà il pubblico alla scoperta de Il Campo dei Santi di Jean Raspail. Domenica 21 settembre il racconto del territorio sarà protagonista grazie agli interventi coordinati da Angelo De Nicola. Nel pomeriggio, Salvatore Santangelo presenterà il suo volume dedicato a Napoleone, seguito dal confronto tra gli ex sindaci aquilani Massimo Cialente e Biagio Tempesta. La chiusura del festival sarà affidata all’ironia di Federico Palmaroli (Osho) e alla lectio dello storico Franco Cardini in dialogo con Claudio Siniscalchi.

Un evento per la città e per l’Italia

La manifestazione, organizzata con il sostegno della Regione Abruzzo, del Consiglio Regionale, della Provincia e del Comune dell’Aquila, gode anche del contributo diretto del sindaco Pierluigi Biondi, del consigliere comunale Claudia Pagliariccio e dell’assessore regionale all’istruzione e alla cultura Roberto Santangelo. Un lavoro corale che conferma come L’Aquila Città del Libro non sia soltanto un festival, ma un vero e proprio laboratorio culturale, capace di tenere insieme memoria storica, attualità e grandi temi del pensiero europeo e mondiale.

La Redazione

You may also like

Un migrante a casa tua: parola di Roberto Gualtieri

Scuola e conflitto generazionale: il Blocco Studentesco lancia la nuova campagna di mobilitazione

Russia e Turchia in Libia: il Sud è già fronte, nonostante le favole rassicuranti

Novità in libreria: Carmelo Bene, il superuomo del teatro italiano

Francia, Bayrou a fine corsa: Macron ostaggio del caos

Milano, tra moda e misteri: Olga Tordonato presenta il nuovo romanzo “Quattro inquilini e...

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin