Roma, 17 dic – Si erano più volte beccati e Barbara D’Urso non ha perso occasione per mettere a confronto Giampiero Mughini e Alba Parietti. E, naturalmente, se ne sono sentite di tutti i colori. La soubrette ha infatti rinfacciato al noto scrittore di aver detto che lei non ha le competenze necessarie per parlare della seconda guerra mondiale. La Parietti ha quindi provato ad esibire i suoi «titoli di nobiltà»: famiglia antifascista che ha fatto la Resistenza. Il tutto condito da continue frecciatine a un Mughini sempre più insofferente, ma che ha stoicamente aspettato il suo turno prima di intervenire.

Uno scontro impari

A quel punto, terminata la tirata della Parietti, la quale ha accusato il suo avversario addirittura di «negazionismo», Mughini parte in quarta: «Mi sento male a ciascuna parola che sento, perché ciascuna parola che sento non ha alcun contenuto». Continuamente interrotto dalla soubrette, lo scrittore – spazientito – le rimprovera la sua scarsa preparazione e di «aver mandato quattro sciocchezze a memoria» senza alcuna profondità storica. E poi l’affondo: «Lei conclude con un’affermazione che non ha alcun valore, che sono stati i partigiani che hanno liberato l’Italia».

La lezione di storia di Mughini

Interrotto nuovamente, Mughini si alza e sbotta: «Per un attimo stai zitta, tanto non hai nulla da dire». Poi riprende: «Allora, questi partigiani di cui lei parla avrebbero liberato l’Italia, ma non è così». E ancora: «A vincere la guerra sono stati i carri armati e gli aerei degli americani. È andata così». Infine Mughini, noto bibliofilo, la zittisce così: «Nella mia biblioteca ci sono 700 libri su questo argomento. Vuoi venire a vederli, vuoi venire a sfogliarli?». Colpita e affondata.

Vittoria Fiore