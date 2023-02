Roma, 1 feb – La barca sul balcone per risparmiare sull’ormeggio. La ridicola scena avviene a Minorca, in Spagna, come riportato da Tgcom24.

Si può ormeggiare una barca su un balcone? Tecnicamente, sì, come dimostra la stranissima vicenda di Minorca. Legalmente, altrettanto evidentemente, no. L’uomo autore del bizzarro gesto ha dichiarato pomposamente di averlo fatto perché “così risparmio 70 euro di ormeggio al mese”. Ad Es Castell, nell’isola di Minorca, in Spagna, si vedono scene, riportate dalle foto, abbastanza ridicole. Ritraggono una gru, noleggiata dall’uomo, che raccoglie l’imbarcazione di sei metri e la fa salire a dieci di altezza, per “accomodarla” al terzo piano del suo alloggio. A quel punto però i vicini si sono mobilitati.

Le denunce dei vicini

Un vicino dell’uomo-barca così scrive: “Esiste un permesso per mettere un’imbarcazione sul balcone di casa?”. Poi aggiunge: “Ci sembra molto pericoloso”. “A Es Castell tutto vale”, scrivono altri, palesemente sarcastici e critici, sui social. Oppure “follia in altezza”, denunciano altri. La stampa locale si è fiondata sulla vicenda, riportando le dichiarazioni del proprietario della barca e della sua “necessità” di risparmiare i 70 euro al mese. L’amministrazione comunale, in ogni caso, si è mossa. Per i tecnici c’è “un pericolo per l’incolumità pubblica e il rischio di crollo”. Così l’uomo dovrà togliere la sua imbarcazione dal balcone entro 24 ore.

Alberto Celletti