Roma, 1 feb – In Canada hanno deciso di depenalizzare le droghe cosiddette leggere? Macché, quella è cosa fatta dal 2018. Con il Cannabis Act, cinque anni fa, il Paese nordamericano ha legalizzato vendita, possesso e uso non medico della cannabis. Il passo successivo arriva dalla British Columbia, la più occidentale delle province canadesi e in qualche modo la più progressista. A tal punto da aver depenalizzato il possesso di piccole quantità di cocaina, eroina, fentanil e altre droghe pesanti.

Perché la British Columbia ha depenalizzato le droghe pesanti

Motivazione alla base di questa depenalizzazione? Progetto pilota triennale, con l’obiettivo ufficiale di affrontare una crisi di overdose da oppioidi che negli ultimi anni ha provocato la morte di migliaia di persone.

Così la British Columbia ha pensato di affrontare il gravissimo problema non tanto smantellando le reti criminali dello spaccio, quanto dando la possibilità agli adulti di drogarsi in santa pace. Con un massimo di 2,5 grammi delle sostanze sopra elencate, invece di essere arrestati o quantomeno sanzionati, i consumatori di stupefacenti riceveranno informazioni su come accedere a programmi specifici di trattamento della dipendenza. Della serie: drogatevi pure, poi nel caso, se volete, proviamo a curarvi.

In base al nuovo provvedimento, la polizia non potrà sequestrare droghe, ma spacciatori e trafficanti saranno comunque perseguiti penalmente. “La situazione non è mai stata così grave”, ha dichiarato il ministro delle Dipendenze, Carolyn Bennett. “Gli effetti di questa crisi di salute pubblica hanno devastato le comunità della British Columbia e del Canada”, ha specificato Bennett.

La British Columbia è difatti la provincia canadese più colpita dagli effetti devastanti della dipendenza da droghe: oltre 10mila morti per overdose da quando ha dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica nel 2016. In pratica sei persone muoiono ogni giorno a causa di sostanze stupefacenti, in un territorio abitato da cinque milioni di persone. Il dato nazionale del Canada è altrettanto sconvolgente: il numero dei morti ha superato quota 30mila.

L’Oregon ha già fallito

Depenalizzando le droghe pesanti, gli ideatori del provvedimento auspicano di eliminare lo stigma associato all’uso di queste sostanze e che a loro avviso impedisce alle persone dipendenti di chiedere aiuto. Va detto che la British Columbia è la seconda giurisdizione in tutto il Nord America a depenalizzare le droghe pesanti: l’apripista fu l’Oregon (Usa) nel novembre 2020. Risultato dell’Oregon in tre anni? Calo drastico degli arresti per traffico e spaccio di droga, con al contempo meno dell’1% dei consumatori abituali che hanno accettato le offerte di aiuto per uscire dalla dipendenza.

