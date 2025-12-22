LOGIN
lunedì, Dicembre 22, 2025
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » No, caro Gravina: non è una banale lite di campo ad aver rovinato l’immagine del calcio italiano
ApprofondimentiCalcioPrimo Piano

No, caro Gravina: non è una banale lite di campo ad aver rovinato l’immagine del calcio italiano

by Emanuela Volcan
Scritto da Emanuela Volcan 0 commento
Galt Media

Roma, 22 dic – “Un solo sconfitto: il calcio”. Così parlò Gabriele Gravina – presidente della FIGC – a seguito della lite verbale tra l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali, collaboratore di Antonio Conte, allenatore del Napoli, in occasione della semifinale di Supercoppa italiana disputatasi la scorsa settimana in Arabia Saudita (a proposito: questa si che è l’ennesima sconfitta, ndr).

I mali del pallone italiano

Ebbene si, il vertice del mondo pallonaro tricolore ha sentito forte l’esigenza di condannare questo atteggiamento mentre tace sulle vere sconfitte di tutto il movimento da lui stesso guidato dall’ormai lontano 2018. Il moto di sdegno, infatti, si dovrebbe imputare proprio alla terza gestione Gravina, e ad i suoi predecessori, che da oltre un decennio sono complici del declino di questo sport che ci ha sempre visto sul tetto del mondo.

I burocrati, infatti, sproloquiano solo quando si tratta di sentenziare su diverbi tra panchine, sugli sfottò delle tifoserie, e via discorrendo. Ma questo è il sale, senza se e senza ma, del calcio in ogni latitudine e in ogni epoca; qui in Italia, invece, sempre per il diktat del politicamente corretto, buono per ogni stagione, è diventato “il male da combattere”.

Eh no, il male del calcio è proprio la gente come Gravina e compagnia cantante che da dodici anni (non sappiamo ancora se riuscirà l’impresa dei play off per il 2026) hanno contribuito all’assenza della nostra Nazionale alla competizione mondiale, partendo dalla mancanza di tutela proprio dei calciatori italiani a fronte di una invasione di stranieri nelle squadre di club, che la metà sarebbe bastata.

Da Gravina a Gattuso

D’altronde il calcio non può discostarsi di molto da quello che succede in Italia. Le aziende più importanti e prestigiose sono ormai in mano a stranieri, quando non chiuse definitivamente, e questo è accaduto anche alle società di calcio dove i proprietari italiani si contano sulle dita di una sola mano. Vi ricordate il Decreto Crescita varato dal Governo Conte? Legge italiana che offriva enormi vantaggi fiscali (sgravi fino al 70% dell’IRPEF) rendendo di fatto più economico per i club ingaggiare stranieri. Levate di scudi? Qualche tiepida protesta e nulla più.

Avete invece sentito il prode Gattuso, c.t. della Nazionale, scagliarsi contro i tifosi in contestazione dopo il 2-0 sulla Moldavia. Ci permettiamo di ricordare a Ringhio, ex calciatore azzurro, che proprio ai suoi tempi (tra l’altro Campione del Mondo nel 2006), la Moldavia, ma soprattutto la Svizzera (che ha eliminato l’Italia agli ottavi dell’Europeo 2024), la Norvegia (qualificatasi al Mondiale del 2026, mentre gli azzurri dovranno fare i play off) e ne citiamo solo alcune, erano impegni “amichevoli” per la nostra Italia, ora ridotta a fare i conti pure con la Macedonia del Nord (24 marzo 2022 a Palermo, ricordate?).

Una Caporetto continua

Si può sempre obiettare: vabbè c’è sempre una Caporetto nella storia dello sport più amato nello Stivale! Ma qui ormai è un’abitudine! E allora mister Gattuso non se la prenda coi tifosi ma con i vertici della sua Federazione che non tutelano per nulla i calciatori italiani: per riuscire a formare una rosa dovrà andare a pescare in serie B o anche più giù?

Parliamo con cognizione di causa e con i numeri, impietosi, proprio della nostra serie A. Nel campionato in corso il 32% sono italiani (188), il 68% stranieri (400). I nostri connazionali non sono trasferiti all’estero perché solo in 13 giocano, o meglio fanno panchina, fuori dall’Italia.

Il Lecce con l’88%, il Verona e il Torino (87%), sono le squadre con la maggiore presenza di stranieri. Seguite da Udinese (83%), Milan (79%), Parma, (76%) e così via. Quella con meno stranieri è il Cagliari: gli isolani sono fermi al 26%. Sconfortante! Se ancora abbiamo un Pio Esposito, un Leoni, un Pisilli, che riescono ad emergere è puro miracolo. Dunque caro Gattuso, caro Gravina guardate ai veri problemi del calcio italiano! Che non sono le liti a bordo campo e nemmeno la coreografia “Juve m….” della Fiesole, per non parlare degli “andate a lavorare” degli ultras azzurri! Se il calcio italiano è costretto a vergognarsi è quando non riesce più ad andare ai Mondiali. E questo, purtroppo, accade già da anni…

Emanuela Volcan

Giornalista dall'adolescenza, classe 1969, è nata e cresciuta all'ombra dell'Etna, da padre altoatesino e madre siciliana, rappresenta la sintesi dell'Italia, dalle Dolomiti al Vulcano. Sport e giornalismo, nei diversi mezzi comunicativi, sono le sue passioni; ha scritto un libro sulla storia dell'Acireale Calcio e per ventitré anni è stato il volto dell'informazione locale acese.

You may also like

Calciomercato Inter, occasione Dodo sulla destra?

Juventus: Paratici, ex ds bianconero, pronto a tornare

Juventus, Capello esalta i bianconeri

Juventus-Roma: vittoria che va oltre il risultato

Juventus, Condò “Superiorità schiacciante della Juve”

Juventus, il retroscena su Gasperini

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin