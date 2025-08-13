LOGIN
mercoledì, Agosto 13, 2025
Top Posts
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
Tra conservazione e rivoluzione: l’altra America di Yellowstone
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Oltre il codice, un libro per correre più forte del sistema
ApprofondimentiCulturaPrimo Piano

Oltre il codice, un libro per correre più forte del sistema

by Marco Battistini
Scritto da Marco Battistini 0 commento
oltre il codice
Visita Pivert Store

Roma, 13 ago – Nell’antica religione romana Giano era il Dio che poteva guardare il passato e il futuro. Qualche tempo fa, proprio nel mese dedicato al Divum Pater  vi abbiamo parlato dell’imbroglio verde sui fondi europei versati alle lobby ambientaliste. Casualità – o forse no – in quei giorni Francesco Perizzolo (già autore per Passaggio al Bosco di una fitta trilogia sull’alfabeto runico) stava ultimando la sua ultima fatica, “Oltre il codice. Hacker, Natura e il Destino dell’Europa”. Un libro che tratta genesi, sviluppo e applicazioni delle politiche green provando – appunto – a (ri)scrivere il nostro futuro partendo dall’analisi di un vecchio testo universitario. Ma andiamo con ordine.

Un manifesto hacker

Uscito negli Stati Uniti d’America nel 2004 e arrivato in Italia l’anno successivo “A Hacker Manifesto” è un volume edito dall’Università (privata) di Harvard. Scritto da McKenzie Wark, un professore australiano diventato poi una trans woman, il volume mette nero su bianco la triste fine della classe hacker, nata incendiaria e morta nelle vesti di pompieri – del sistema. In un contesto dove tutto deve essere riplasmato – “niente politica, niente identità, niente appartenenza” – gli hacker, elaborando informazioni (siamo pur sempre nell’era del metadato) fungono da stampella operativa per l’unica realtà mai messa in discussione. La classe dominante, ovviamente. Nessuna rivoluzione in vista, la creatività viene azzerata: solamente un taglia e incolla utile a configurare un mondo diverso da quello che l’Europa ha sempre conosciuto. Un modus operandi che, come fa notare Perizzolo ritorna nella questione ambientale: la crisi del greggio e l’imminenza di una nuova era glaciale negli anni ‘60 e ‘70, poi le piogge acide e, sul finire del secolo scorso, il buco nello strato di ozono. Oggi, con il solito dogma dell’origine antropica, ecco il riscaldamento globale.

Oltre il codice

Attingendo direttamente da fonti dirette – documenti consultabili sui siti ufficiali, da quello dell’Unione Europea in giù – e forte della propria esperienza lavorativa sul campo l’autore di “Oltre il codice” ci dimostra come l’europeismo mainstream, ideologicamente nato tra gli antifascisti confinati a Ventotene abbia da sempre lavorato contro i popoli del Vecchio Continente. A ben vedere fin dalla creazione della Ceca (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) si parla di una fumosa pace globale senza toccare il punto della potenza continentale. È il taglia e incolla di cui sopra, nel quale la connessione avviene tramite dissoluzione delle varie identità nazionali. Mai in una loro integrazione verticale. Nella sua analisi Perizzolo approfondisce anche il concetto – oggi violentato ma – schiettamente europeo di sostenibilità, equilibrio tra “elaborazione umana delle manifestazioni autonome della natura” e queste ultime (ovvero agricoltura e foreste vergini). Come sopra, anche nel green, al di là della retorica, nulla ha intaccato il potere della classe dominante, del capitalismo propriamente detto.

Non ci resta che correre

Al contraente, con un ritmo sempre più incalzante, ad essere a rischio è l’asse verticaleche lega terra, uomini e cielo. Il Green Deal (e tutto quello che gira intorno al Patto Verde) mira infatti alla distruzione di quel ponte originario – non un generico ambiente, ma la Natura europea – che con la sua sacralità assicura il rigenerarsi del Nesso di Civiltà. Nonostante una dichiarata “funzione dissolutiva e appiattente” l’UE ha messo però sotto lo stesso tetto, in un unico contenitore, i popoli europei. Il futuro, a patto di volerlo, insomma rimane nelle nostre mani. Gli antichi relazionavano il nome di Giano con il concetto di movimento. Secondo Macrobio “il mondo va sempre, muovendosi in cerchio e partendo da sé stesso a sé stesso ritorna”. L’eterno ritorno all’Origine di cui ci parla Perizzolo nelle conclusioni di “Oltre il codice”. Ecco, per dirla con Adriano Scianca, curatore della prefazione, non ci resta che correre. Ancora più forte dei nostri nemici.

Marco Battistini

Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.

You may also like

Caio Mussolini sfida Cazzullo: “Confronto pubblico sul fascismo”

L’Italia sarà una repubblica giudiziaria?

La Cgil contro il Ponte: le guerre di Landini e la fuga degli iscritti

«Sweeney salva tutti»: quando il glamour biondo raddrizza i flop woke

Europa o morte. L’imperativo di Adriano Romualdi è più attuale che mai

Genova, divelta la targa a Norma Cossetto: ennesima infamia antifascista

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin