LOGIN
mercoledì, Dicembre 10, 2025
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Altaforte Edizioni: i frammenti inediti del pensiero di Pierre Drieu La Rochelle
ApprofondimentiCulturaPrimo Piano

Altaforte Edizioni: i frammenti inediti del pensiero di Pierre Drieu La Rochelle

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Pierre Drieu La Rochelle
Galt Media

Milano, 10 dic – La Francia di Pierre Drieu La Rochelle è l’Europa millenaria in cui siamo ancora immersi. La casa editrice Altaforte Edizioni ha dato alle stampe il tomo Frammenti di un pensiero in metamorfosi. Testi, lettere e articoli inediti (1923-1945) (156 pp.; 15,00€) una raccolta di scritti dell’intellettuale francese curata dallo studioso e dottorando in Storia contemporanea Marco Spada, che si è occupato anche della traduzione dei documenti, con la postfazione realizzata da Emanuele Ennio Quattrini.

Frammenti inediti di Pierre Drieu La Rochelle

I Frammenti di un pensiero in metamorfosi di Drieu La Rochelle sono frutto di un eclettismo cronologico unico nella vicenda editoriale italiana dello scrittore. Insieme al dato storico i Frammenti includono un universalismo di tematiche e argomenti di notevole importanza. L’arco temporale trattato in questa raccolta di articoli, saggi e lettere inedite abbraccia la, quasi, totalità della produzione letteraria della penna di Parigi. Dal rapporto epistolare con Maurras a quello con Henri Massis, che aprono il libro – in un atto reverenziale verso quelli che Drieu riconosce come i suoi maestri – la raccolta si snoda tra la politica transalpina anteguerra, la costruzione sociale del Fascismo europeo e soprattutto le analisi politico-militari sulla Seconda Guerra Mondiale che restituiscono un aspetto dello scrittore ancora poco studiato. Questa pubblicazione si occupa, in primis, della metamorfosi vera e propria del pensiero di Drieu. Un percorso che mostra la volontà di restituire ai lettori la possibilità di toccare con mano la crescita intellettuale di uno dei più grandi uomini della letteratura francese.

La Redazione

You may also like

Torino, 12 dicembre – Alpozzi all’Asso di Bastoni: quando la storia non si piega...

“Europa mon amour”. La sfida del nuovo nazionalismo europeo presentata a Roma

La fiera, la sinistra e l’editoria non allineata: cosa resta dopo “Più Libri, Più...

Violentata in pieno giorno nel cesenate: la brusca presa di coscienza della provincia profonda...

Antifascismo conservatore: il caso Passaggio al Bosco rompe la recinzione morale

Reggio Emilia, antifà attaccano un volantinaggio del Blocco Studentesco. Ma i piromani rimangono “scottati”

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin