Altaforte Edizioni: i frammenti inediti del pensiero di Pierre Drieu La Rochelle

Milano, 10 dic – La Francia di Pierre Drieu La Rochelle è l’Europa millenaria in cui siamo ancora immersi. La casa editrice Altaforte Edizioni ha dato alle stampe il tomo Frammenti di un pensiero in metamorfosi. Testi, lettere e articoli inediti (1923-1945) (156 pp.; 15,00€) una raccolta di scritti dell’intellettuale francese curata dallo studioso e dottorando in Storia contemporanea Marco Spada, che si è occupato anche della traduzione dei documenti, con la postfazione realizzata da Emanuele Ennio Quattrini.

I Frammenti di un pensiero in metamorfosi di Drieu La Rochelle sono frutto di un eclettismo cronologico unico nella vicenda editoriale italiana dello scrittore. Insieme al dato storico i Frammenti includono un universalismo di tematiche e argomenti di notevole importanza. L’arco temporale trattato in questa raccolta di articoli, saggi e lettere inedite abbraccia la, quasi, totalità della produzione letteraria della penna di Parigi. Dal rapporto epistolare con Maurras a quello con Henri Massis, che aprono il libro – in un atto reverenziale verso quelli che Drieu riconosce come i suoi maestri – la raccolta si snoda tra la politica transalpina anteguerra, la costruzione sociale del Fascismo europeo e soprattutto le analisi politico-militari sulla Seconda Guerra Mondiale che restituiscono un aspetto dello scrittore ancora poco studiato. Questa pubblicazione si occupa, in primis, della metamorfosi vera e propria del pensiero di Drieu. Un percorso che mostra la volontà di restituire ai lettori la possibilità di toccare con mano la crescita intellettuale di uno dei più grandi uomini della letteratura francese.

