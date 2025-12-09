LOGIN
martedì, Dicembre 9, 2025
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » “Europa mon amour”. La sfida del nuovo nazionalismo europeo presentata a Roma
ApprofondimentiCulturaPrimo Piano

“Europa mon amour”. La sfida del nuovo nazionalismo europeo presentata a Roma

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Europa
Galt Media

Roma, 9 dic – L’Europa come problema o come opportunità? Da questo interrogativo – più urgente che mai nell’attuale fase di disordine geopolitico – è partita la presentazione di Europa Mon Amour. Orientamenti per un nuovo nazionalismo europeo, il saggio di Giancarlo Ferrara pubblicato da Passaggio al Bosco e presentato giovedì nella libreria Horafelix di via Reggio Emilia, a Roma. Un’iniziativa promossa dal Centro Studi Kulturaeuropa e dalla stessa casa editrice, che ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe.

Presentato a Roma il libro “Europa mon amour”

Il volume affronta alcuni nodi che da anni zavorrano la riflessione politica europea: dalla crisi della rappresentanza nell’epoca dell’ipertecnologia al falso bivio tra democrazie liberali e autocrazie, dalla concentrazione dei capitali alla frattura sempre più ampia nella distribuzione della ricchezza. A questi temi Ferrara affianca dieci proposte operative per superare l’Europa attuale e avviare finalmente l’Unione politica del Continente: non un esercizio teorico, ma un tentativo concreto di rimettere al centro il concetto di Europa come soggetto politico sovrano. Accanto all’autore sono intervenuti l’editore Marco Scatarzi, lo scrittore Gabriele Marconi e Sergio Filacchioni, responsabile culturale del Blocco Studentesco, con moderazione di Gabriele Adinolfi. Il dibattito, serrato e vivace, ha messo a fuoco i punti di forza del libro e il loro valore nell’attuale contesto di ridefinizione degli equilibri mondiali. Di fronte al pessimismo diffuso e all’idea che l’Europa sia destinata a un irrimediabile declino, gli interventi hanno sottolineato una tesi opposta: il Continente resta una necessità storica e oggi può contare su condizioni favorevoli, a patto che esista la volontà politica – e sociale – di costruirlo come attore autonomo, forte e indipendente. Non un’Europa dei trattati, né l’ennesima architettura tecnocratica, ma un progetto di civiltà radicato nella storia e aperto al futuro.

Un lavoro profondamente realistico

Sergio Filacchioni lo ha ricordato con chiarezza: nonostante il titolo, Europa Mon Amour non è un testo sentimentale, bensì un lavoro profondamente realistico, analitico e orientato all’azione. Uno strumento utile per chiunque voglia misurarsi con la battaglia più decisiva del nostro tempo: restituire all’Europa la forza, l’unità e la centralità geopolitica che le spettano. Ferrara, con questo saggio, riporta il discorso europeo sul terreno politico, là dove deve stare. E rilancia l’idea che l’Europa non sia un’astrazione o una nostalgia, ma una possibilità concreta. Da conquistare.

Vincenzo Monti

You may also like

La fiera, la sinistra e l’editoria non allineata: cosa resta dopo “Più Libri, Più...

Violentata in pieno giorno nel cesenate: la brusca presa di coscienza della provincia profonda...

Antifascismo conservatore: il caso Passaggio al Bosco rompe la recinzione morale

Reggio Emilia, antifà attaccano un volantinaggio del Blocco Studentesco. Ma i piromani rimangono “scottati”

Roma, caso Villaggio Falcone: “Trenta denunce e tre espulsioni, ma è ancora libero”

L’illusione utile: sovranità sì, ma solo sotto tutela USA

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin