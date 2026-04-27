Remigrazione, a giugno il corteo nazionale: “Portate un tricolore”

Roma, 27 apr – Con un comunicato diramato attraverso i canali social nella mattinata odierna il Comitato Remigrazione e Riconquista ha annunciato l’organizzazione di un corteo nazionale. L’appuntamento è a Roma nel pomeriggio di sabato 13 giugno.

Una manifestazione popolare

“Portate un tricolore e scendete in piazza con noi“. È questo l’appello lanciato dai promotori della manifestazione capitolina, i quali spiegano che nei giorni immediatamente successivi è prevista la consegna delle firme per la proposta di legge in Parlamento.

Scrive il Comitato ReR: “Il 13 giugno si concluderà la raccolta firme per la proposta di legge sulla remigrazione con un grande corteo nazionale che si terrà a Roma. Rivolgiamo un appello a tutti gli italiani che vogliono rialzare la testa. E che non intendono più tollerare il degrado, le violenze, il business e le distorsioni legate al sistema dell’immigrazione, che intendiamo smantellare pezzo dopo pezzo. Invitiamo ciascuno a portare con sé un tricolore. E a partecipare attivamente. Sarà una manifestazione popolare, aperta e trasversale. Auspichiamo prendano parte movimenti, associazioni, comitati e tutti coloro che non vogliono più rimanere inerti”.

Il comunicato del Comitato Remigrazione e Riconquista

“L’obiettivo – si legge nella nota – è conferire ulteriore forza a una proposta di legge incisiva e radicale, che ha già raccolto quasi 150.000 firme. Ovvero il triplo di quelle richieste. Torneremo in Parlamento, dove ci è stato impedito di presentare ufficialmente la proposta a causa dell’occupazione della sala da parte di parlamentari di Pd, Avs e M5S. Vedremo se, anche questa volta, tenteranno di ostacolarci nonostante il crescente sostegno popolare. L’appuntamento è fissato per le ore 15. La manifestazione è stata regolarmente autorizzata. Nelle prossime settimane, verrà comunicata la piazza di partenza del corteo”.