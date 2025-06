Repressione e censura in Germania: il nuovo regime democratico

Roma, 11 giu – Con una decisione senza precedenti, il Tribunale Amministrativo di Coblenza ha negato all’autore ed ex membro dello staff parlamentare John Hoewer l’accesso al programma di tirocinio legale obbligatorio in Germania (che consente agli studenti di completare gli studi universitari e diventare avvocati, giudici o procuratori), sollevando dubbi sulla sua “lealtà alla Costituzione tedesca”.

In Germania torna lo spettro della radikalenerlass

La corte ha concluso che il signor Hoewer non soddisfaceva i “requisiti minimi di lealtà alla Costituzione” attesi dai futuri avvocati a causa delle sue “attività politiche e letterarie”, in particolare per il contenuto del suo romanzo “Europa Power Brutal“. Ciò che rende questa decisione unica (e ingiusta) è il ruolo centrale attribuito al romanzo del signor Hoewer, pubblicato nel 2021 da Jungeuropa a Dresda, e più specificamente alle affermazioni dei personaggi del libro. Infatti, secondo la corte, il libro contiene un passaggio in cui il narratore invoca la segregazione etnica attraverso la seguente metafora: “Pasta e patate sono deliziose separatamente, ma non dovrebbero essere cucinate nella stessa pentola”.

Incostituzionale a causa di un romanzo

Pertanto, pur non avendo precedenti penali, John Hoewer è ora il primo autore nella storia recente della Repubblica Federale Tedesca ad essere ufficialmente etichettato come “incostituzionale” sulla base di un mero racconto di fantasia. La decisione del tribunale equivale di fatto a una radiazione preventiva dall’albo e potrebbe rappresentare il primo passo verso una nuova forma di controllo politico, sull’esempio del “Radikalenerlass” anticomunista degli anni ’70 (il “Decreto Radicali” o “Decreto contro gli estremisti”, adottato il 28 gennaio 1972 dai governi federale e statale della Germania Ovest sotto il cancelliere Willy Brandt, volto a escludere i “nemici della Costituzione” dagli impieghi pubblici. Il decreto fu ampiamente criticato sia in Germania che nel mondo e infine abbandonato nel 1991). Per reagire a questa incredibile nuova dimostrazione della deriva autoritaria e totalitaria delle cosiddette “democrazie occidentali”:

Email: stein@jungeuropa.de

Sito web: www.jungeuropa.de Jungeuropa Verlag

IBAN: DE42 8505 0300 0221 1557 59 BIC: OSDDDE81XXX

Chiara Del Fiacco