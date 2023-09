Riciclo di reddito di cittadinanza, a Milano 600 denunciati (soprattutto somali)

Roma, 20 sett – L’accusa è di riciclo di reddito di cittadinanza, come riporta l’Ansa. La città è Milano, cuore di traffici spesso confusionari ed estesi. Il gruppo di riferimento, circa 600 persone indagate per aver truffato sul sussidio.

Riciclo reddito di cittadinanza, i denunciati

Le indagini sono concluse e il “giro” di denunciati è enorme: ben 600 persone, quasi tutte somale, sono state coinvolte in un riciclo del reddito di cittadinanza, senza peraltro avere i requisiti per ottenerlo. Tutto grazie a negozianti compiacenti i quali, ovviamente, sono finiti nel vortice. Sostanzialmente, le persone denunciate versavano al commerciante l’intero credito della carta senza causale e utilizzando il Pos, oppure con pagamenti di utenze intestate agli esercenti. Il tutto, ovviamente, nascondendo la provenienza del denaro. Il negoziante compiacente, in cambio, dava loro le somme in contanti, mantenendo una “commissione” che oscillava dal 10 al 15%.

L’inchiesta del 2022



Le inchieste del dicembre 2022 avevano portato a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un bengalese, titolare di un internet point nonché commerciante di apparecchiature telefoniche, il quale era stato ritenuto responsabile di riciclaggio continuato. Il tutto, a sua volta, era stato il seguito di indagini del febbraio 2021, quando il Nucleo Operativo del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Milano aveva iniziato a monitorare il fenomeno dell’indebita percezione del sussidio: un’attività che aveva permesso ai carabinieri di individuare numerosi somali che percepivano il reddito senza averne i requisiti. Il metodo era sempre lo stesso: acquistare con la carta del reddito di cittadinanza in tre negozi diversi del capoluogo lombardo, in particolare nell’internet point incriminato, un negozio di alimentari e un Kebab. I negozi in questione, nel giro di un anno, avevano registrato un incremento abnorme di transazioni.

Aurelio Del Monte