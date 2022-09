Roma, 6 set – Alla fine perfino su queste pagine sono finiti Totti e Ilary. Più che altro per rimarcare l’ultima notizia sulla coppia più scoppiata della storia del calcio e della società italiane.

Totti e Ilary vivono ancora insieme, se vi interessa

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ancora sotto lo stesso tetto, dopo la separazione narrata per mari, monti e laghi a mezzo mondo del pallone ma anche della popolazione civile. Sia chiaro, nell’attesa delle pratiche. Federico Palmaroli ci aveva addirittura ironizzato con un post su Facebook, al tempo, piuttosto emblematico dei deliri che può generare il cossip: “Alle 19.00 parleranno alla Nazione”, aveva scritto, paragonando sarcasticamente a un evento politico ufficiale, visto il peso esageramente spropositato dato alla vicenda da tutti i media. Ma insomma, dopo tradimenti, divisioni, smentite e infine separazioni, la notizia del giorno qual è? Che vivono ancora insieme. E Tgcom24 si premura anche di raccontarci come.

Informazioni fondamentali per il nostro futuro

Partendo dall’ovvia premessa che nessuno di noi avrebbe potuto sopravvivere senza saperlo, ecco cosa si racconta sulla vita forzata sotto lo stesso tetto degli ex-coniugi. “Con 25 stanze non è nemmeno difficile evitare di pestarsi i piedi”. Essì, aggiungeremmo noi. I due, appena tornati dalle vacanze, sono ancora legalmente uniti ma presto avvieranno le pratiche. Fa abbastanza ridere quando l’articolo cita quanto segue: “Pare che la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi duri da tempo, si parla addirittura di un anno“. Per la miseria, capacità di resistenza alle difficoltà più un milione, verrebbe da pensare. Anche se, ovviamente, nessuno lo sa. Ma qualche risatina alla questione posta in questi termini, quanto meno, ci venga concessa. L’anno di crisi, il tempo immemore, avrebbe permesso al Pupone di conoscere Noemi Bocchi. E di far “esplodere” la crisi di cui da settimane parla mezza Italia. Una crisi di cui abbiamo anche colme le cosiddette “scatole” (per non dire altro).

Alberto Celletti