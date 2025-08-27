LOGIN
mercoledì, Agosto 27, 2025
Top Posts
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
Tra conservazione e rivoluzione: l’altra America di Yellowstone
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Un relitto tra storia e leggenda: sulle tracce del galeone di Vasco da Gama
ApprofondimentiCulturaPrimo Piano

Un relitto tra storia e leggenda: sulle tracce del galeone di Vasco da Gama

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Vasco da Gama

Roma, 27 ago – Un team internazionale di archeologi marittimi potrebbe aver individuato un tesoro nascosto nei fondali dell’Oceano Indiano: il relitto della São Jorge, galeone portoghese legato alla flotta di Vasco da Gama, naufragato nel 1524 al largo di Malindi, in Kenya. Se confermata, si tratterebbe del più antico relitto europeo mai rinvenuto nell’Oceano Indiano, un ritrovamento in grado di riscrivere pagine fondamentali della storia delle esplorazioni e della navigazione del XVI secolo.

Sulle tracce di Vasco da Gama

Tutto è iniziato nel 2013, quando Caesar Bita, archeologo subacqueo del Museo Nazionale del Kenya, ha raccolto la testimonianza di un pescatore locale che segnalava strani resti sommersi. Le successive indagini hanno portato alla collaborazione con Filipe Castro, esperto portoghese dell’Università di Coimbra, e all’identificazione di una nave che, secondo gli studiosi, potrebbe essere proprio la São Jorge. Il relitto giace a circa sei metri di profondità, in una zona protetta grazie a un progetto di archeologia comunitaria che coinvolge direttamente la popolazione locale. Tra i reperti già recuperati figurano avorio d’elefante, lingotti di rame e frammenti dello scafo, tutti datati al primo quarto del XVI secolo. Gli indizi suggeriscono che la nave fosse diretta verso l’India, e non sulla rotta di ritorno verso l’Europa. L’attribuzione non è però definitiva: alcuni studiosi ipotizzano che i resti possano appartenere alla Nossa Senhora da Graça, un’altra nave portoghese affondata nel 1544. “È polvere di stelle archeologica”, ha commentato Sean Kingsley, archeologo marittimo britannico, sottolineando l’importanza di preservare un sito così raro. Per questo, il team sta formando la comunità locale nel monitoraggio e nella protezione dell’area, in attesa di ulteriori indagini.

Una testimonianza straordinaria

Se davvero appartenesse alla flotta di Vasco da Gama, il relitto della São Jorge costituirebbe una testimonianza straordinaria dell’epoca delle grandi esplorazioni europee, offrendo uno sguardo unico sulle rotte commerciali, sulle merci e sulle vicende che intrecciarono Africa, Asia ed Europa nel Cinquecento.

Fulvio Cobaldi

You may also like

CPI disponibile a trattare: «Ma se vorranno lo sgombero, ci difenderemo»

“Maranza di tutto il mondo unitevi!”: l’utopia tossica che piace alla sinistra radicale

La croce di San Giorgio “invade” l’Inghilterra: un’insubordinazione simbolica

Centri sociali “brava gente”: l’ipocrisia antifascista su CasaPound è da manuale

Tre destini “nicciani”: da Mussolini a Lovecraft e Romualdi

(Per) le donne non fanno solo cose buone

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin