Bologna-Inter, le condizioni della squadra di Italiano

Archiviata la splendida notte di Champions che ha visto l’Inter avere la meglio sul Bayern Monaco. E’ di nuovo tempo di concentrarsi sul campionato. Il calendario nerazzurro è fittissimo. Lautaro e compagni sono ormai abituati a giocare ogni tre giorni e questo trend non cambierà neanche nelle prossime settimane. La squadra sarà impegnata nella domenica di Pasqua al Dall’Ara di Bologna per la delicatissima sfida contro il Bologna. Mercoledì ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan e nel weekend a San Siro arriverà la Roma. Inzaghi però, sa che bisogna pensare partita dopo partita e quindi ecco quelle che sono le condizioni del Bologna di Vincenzo Italiano.

Nonostante qualche partita in meno alle spalle, anche il Bologna non sta attraversando un periodo molto semplice a livello di impegni. La squadra emiliana nelle ultime due settimane ha incontrato il Napoli (1-1) e l’Atalanta (2-0) e nel weekend pasquale attenderà proprio l’Inter entusiasta dopo il passaggio del turno in Champions. Tre partite di fila contro le prime tre della classe, di certo non una passeggiata di salute per i rossoblu nel frattempo impegnati in una storica semifinale di Coppa Italia che mancava dal 1999. Praticamente già archiviata nella sfida d’andata terminata 0-3 al Castellani di Empoli.

Il Bologna, prima dei due big match contro Napoli e Atalanta, aveva inanellato 5 vittorie consecutive in serie A ed era considerata una delle squadre più in forma del campionato. Negli ultimi giorni però, Italiano si è ritrovato a fare i conti con diversi problemi in termini di infortuni. Uno su tutti il bomber argentino Santiago Castro che nella sfida del Gewiss Stadium non è sceso in campo per colpa di un fastidio al piede rimediato in nazionale. Anche Odgaard, non è sceso in campo a Bergamo. Tuttavia per il talento danese filtra qualche speranza in più di vederlo in campo. La certezza invece è che in porta non ci sarà Skorupski, al suo posto Ravaglia.

L’articolo Bologna-Inter, le condizioni della squadra di Italiano proviene da InterNews08.

