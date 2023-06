Roma, 12 giu – Cagliari promosso in Serie A, il Verona mantiene la massima categoria. Ecco gli ultimi verdetti della stagione: Bari e Spezia si ritroveranno invece proprio nel campionato cadetto, torneo al quale manca ora un solo tassello (Foggia o Lecco: volge al termine anche l’estenuante appendice di Lega Pro). Vediamo nel dettaglio cos’è successo nella serata di ieri.

Bari-Cagliari, gli isolani tornano rocambolescamente in Serie A

Classica sfida nella bella Serie A degli anni ‘90 – in quel periodo i rossoblu arrivarono anche in semifinale di Coppa Uefa – tra giovedì e domenica il doppio incrocio tra Bari e Cagliari ha assegnato quindi la terza promozione nella competizione nazionale più importante.

Pochi gol (1-1) ma partita colma di emozioni nell’andata giocata in settimana all’Unipol Domus. Otto giri di lancette e un preciso colpo di testa (Lapadula, venticinquesimo centro) porta in vantaggio i padroni di casa. Traversa rossoblu al ventesimo a cui seguono settanta minuti di sinfonia biancorossa. I galletti sbagliano un rigore sul finire di frazione e nella seconda metà sbattono per almeno altre quattro volte sulla saracinesca abbassata da Radunovic. Un salvataggio sulla linea di porta rossoblu è il preludio al pareggio ospite, che arriva in pieno recupero dal dischetto – Antenucci, entrato proprio per battere la massima punizione.

E la dura legge del gol (allo scadere) si è ripetuta – ma a parti invertite – nella gara di ritorno. Con il Cagliari costretto alla vittoria questa volta è il portiere pugliese Caprile a prendersi la scena, salvando i ragazzi di Mignani in almeno tre occasioni nei primi quarantacinque. Nella ripresa quando tutto sembra propendere per la promozione dei galletti – il barese Folorunsho colpisce un palo a poche battute dal termine – la doccia gelata che ammutolisce un San Nicola già pronto alla festa. È l’esperto Pavoletti, entrato da poco, a siglare il gol promozione al minuto novantaquattro. Lo 0-1 sancisce il ritorno del Cagliari in Serie A dopo un solo anno di cadetteria, al Bari – ottima la stagione dei galletti – non riesce quindi il doppio salto.

Spezia-Verona 1-3: sul neutro di Reggio Emilia la spuntano i butei

Quasi in contemporanea con la finale di ritorno degli spareggi promozione – a dividere i due fischi d’inizio solamente un quarto d’ora – è andato in scena il confronto salvezza che ha visto protagoniste Verona e Spezia. Gli scaligeri passano al quinto con Faraoni ma subiscono il ritorno bianconero: al quarto d’ora Ampadu con un gran gol pareggia i conti. Poi è Ngonge a rompere ogni equilibrio, per il trequartista gialloblù una bella doppietta che mette in ghiaccio la disputa. Nel secondo tempo i liguri potrebbero anche riaprirla – a metà ripresa espulso Faraoni per parata galeotta – ma Nzola si fa ipnotizzare da Montipó. Lo stesso estremo difensore scaligero alza il muro negli ultimi disperati assalti avversari, lo salva infine la traversa al 93′. Di lì a poco il Verona – rialzatosi dopo un autunno da incubo – festeggerà la permanenza in Serie A (quinta partecipazione consecutiva).

Lo Spezia, al contrario, nella metà conclusiva del campionato non ha saputo capitalizzare la positiva ondata emotiva che i successi contro Inter e Milan avrebbero dovuto garantire: anzi quelle contro le milanesi sono state le uniche affermazioni delle ultime diciannove gare. Gli aquilotti tornano in B a distanza di tre anni dal loro esordio in massima serie.

Marco Battistini