Roma, 9 lug – Firenze e la Fiorentina se la ridono dei cori di Londra. “Football’s Coming Home”, cantano i tifosi inglesi allo stadio di Wembley. Lo fanno da giorni, per evocare il ritorno “a casa” del calcio e auspicando così di vincere finalmente un Europeo.

La Fiorentina ha però risposto senza indugio, direttamente dall’account inglese della società: “Il football è stato inventato in Inghilterra nel 19° Secolo”… Ma “il calcio storico è stato inventato a Firenze nel 16° Secolo”. “Home?”, cinguetta l’ACF Fiorentina. Quale ritorno a casa dunque? E tanto per rendere meglio l’idea, l’account della società di Firenze pubblica pure un’antica stampa di piazza Santa Croce, dove già 500 anni fa si giocava a calcio. Quello storico, quello virile, quello che non attese le regole moderne scritte dagli inglesi.

RE: Football Coming Home Football: invented in England in 19th Century

Calcio Storico: invented in Florence 16th Century 🤷‍♂️ Home?#ItsComingHome #EURO2020 pic.twitter.com/yT1U9XdmUG — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) July 9, 2021

Alessandro Della Guglia