Inter, Mkhitaryan tuona: “Potrebbe essere la mia ultima stagione”

Nella vigilia del match tra Inter e Bayern Monaco è andata in scena la consueta conferenza stampa pre-partita. A rispondere alle domande dei giornalisti si sono presentati il mister Simone Inzaghi e il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan. Proprio il numero 22 ha sorpreso tutti comunicando che la sua carriera potrebbe finire al termine di questa stagione. ” Questa è una delle stagioni più difficili che ho giocato. Siamo a metà aprile e siamo ancora in corsa nelle tre competizioni, sono felice di aver raggiunto questo punto della mia carriera perchè magari non mi succederà più, mi rimangono uno o due anni da giocare o magari smetterò alla fine di questa stagione.”

Parole che suonano come un fulmine a ciel sereno per i tifosi nerazzurri. Mkhitaryan è uno dei tasselli fondamentali nell’undici titolare a disposizione di Inzaghi oltre ad essere ancora uno dei centrocampisti più forti del campionato italiano nonostante i 36 anni compiuti a gennaio. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 ma fino ad ora nè il giocatore nè la società si erano espressi per quanto riguarda il suo futuro. Per il momento però, la testa è completamente concentrata per il finale di stagione. I nerazzurri stanno per entrare in una settimana di fuoco che li vedrà impegnati nel ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco e successivamente nella delicata trasferta di Bologna per finire poi con il secondo atto delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan.

L’armeno ha presentato la sfida del Meazza di domani sera dimostrando ai media quanto la squadra sia concentrata. Nessuna intenzione di prendere sotto gamba la gara di ritorno nonostante la fantastica vittoria in Baviera di settimana scorsa. ” Noi non ci basiamo sul risultato dell’andata, domani si parte dallo 0-0. Per passare il turno dovremo dare il massimo sfruttando la spinta dei nostri tifosi. L’obiettivo è quello di andare avanti insieme”.

