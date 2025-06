L’Inter è in partenza verso gli Stati Uniti dove, il 18 giugno, inizierà il proprio Mondiale per Club nel match contro i messicani del Monterrey. Insieme a mister Cristian Chivu, sono 22 i giocatori in partenza . Dagli azzurri rientrati dalla Nazionale ai “baby” campioni d’Italia con la Primavera. Ecco l’elenco

