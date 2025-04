Nella notte di ieri, a San Siro, è andata in scena l’ ennesima prova negativa stagionale da parte di Mehdi Taremi . Ancora un volta, nessun attaccante nerazzurro è stato in grado di colmare l’assenza di Marcus Thuram. Ad un solo mese dal termine della stagione, Simone Inzaghi è ormai certo di

You may also like