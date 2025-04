Nardò, Aspettando La Neretina presenta il libro “Le tre età della Fiamma”

Ha pubblicato numerose monografie ed articoli in riviste scientifiche nazionali e internazionali: la penultima opera è invece “Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo” (il Mulino, Bologna 2015 e 2018). Tarchi ha inoltre curato e introdotto l’antologia “Anatomia del populismo” (Diana, Napoli 2019). Ha in corso di stesura un volume sul Front National ed uno sul neofascismo nell’Italia repubblicana. Alcune delle sue pubblicazioni scientifiche sono liberamente consultabili sul sito Research Gate.

Ultima fatica di Marco Tarchi, “Le tre età della Fiamma” ricostruisce il percorso della destra italiana nel secondo dopoguerra. Rotture e continuità tra sovranismo e populismo, tra neofascismo e conservatorismo. L’autore, già presidente del Corso di laurea in Scienze Politiche dell’Universita’ di Firenze, nonché professore ordinario dal 2001 al 2022 e ora professore emerito, insegna attualmente Comunicazione politica nell’ambito di tale corso di laurea. Oltre ad Analisi e Teoria politica nei Corsi di laurea magistrale in Politica Istituzioni Mercati e in Strategie della comunicazione pubblica e politica.