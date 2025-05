L’acquisto di Shane Van Aarle , difensore centrale classe 2006 dall’FC Eindhoven, è passato in sordina nell’ambiente juventino, oscurato dalla gioia per la qualificazione alla Champions League con il 3-2 contro il Venezia. Eppure, il trasferimento del giovane olandese, ufficializzato il 14 maggio 2025,

You may also like