Natale con i tuoi, Pasqua con… Bologna-Inter. Trentatreesima giornata di Serie A, i nerazzurri tornano a giocare in questa domenica tanto particolare a ventuno anni di distanza dall’ultima volta. Allora si andava in scena al Renato Curi di Perugia e gli uomini allenati da Alberto Zaccheroni, in lotta per un

Continua a leggere su InterNews08