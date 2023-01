Pavia, 5 gen — A due anni dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid dovrebbe essere dato per scontato e considerato come dato incontrovertibile: queste iniezioni avranno forse ridotto i sintomi delle forme più virulente di infezione, ma non hanno in alcun modo impedito di contagiarsi e contagiare. Ultimo, ma non meno importante, questi vaccini hanno scatenato un preoccupante numero di effetti avversi, in alcuni casi invalidanti o addirittura mortali, di cui nessuno sembra volersi preoccupare. Eppure, dopo due anni, c’è ancora chi ritiene pericolosa la diffusione di queste verità e si prodiga per silenziare chiunque tenti di farlo.

A Pavia vietati manifesti che sollevano dubbi sulla vaccinazione

Prendiamo, per esempio, il comune di Pavia, che ha vietato l’affissione di cartelloni che instillano dubbi sul vaccino. I manifesti censurati, sei metri per tre, recavano una semplice scritta, a manifestare alcuni, semplici dubbi: «Sei sicuro che la nostra salute sia la loro priorità?», «Hai fatto tre dosi, ti sei ammalato e hai contagiato. Sicuro di non essere stato ingannato?».

Stando a quanto riporta La Verità, l’amministrazione comunale pavese, calpestando in scioltezza quel bistrattato articolo 21 della Costituzione, cioè quello che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, fornisce delle motivazioni surreali: «il messaggio è denigratorio nei confronti delle scelte assunte dal Legislatore sovranazionale e nazionale adottate in periodo pandemico» e «il contenuto racchiuso dal suddetto messaggio, veicolato attraverso un servizio pubblico comunale, si porrebbe in antitesi con la campagna vaccinale sulla cosiddetta quarta dose in atto da parte del Ministero della Salute, rivelandosi dannoso per la tutela della salute pubblica».

Vietato dubitare