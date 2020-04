Rimini, 20 apr – Era risultato positivo al coronavirus ma lui, di stare in isolamento e sotto osservazione, proprio non ne voleva sapere. Così ha deciso di rendere ulteriormente un inferno la vita di coloro che già se la vedono brutta ogni giorno, calati nelle trincee ospedaliere per la guerra al coronavirus: i medici e agli infermieri del reparto ospedaliero dove era ricoverato. Protagonista in negativo della vicenda, chi se non un 20enne africano originario del Gambia, che ha scatenato la propria furia contro i sanitari dell’ospedale Infermi di Rimini.

L’extracomunitario aveva fatto il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Lugo ai primi di aprile, dove, sottoposto a un tampone orofaringeo, era risultato positivo al Covid-19. Ma il suo soggiorno nella camera di degenza era durato giusto qualche giorno. Il 20enne era riuscito a fuggire dall’isolamento ed evadere dal nosocomio, scatenando un putiferio. Gli uomini della Polfer lo avevano sorpreso mentre si aggirava nella stazione ferroviaria di Rimini, subito dopo aver commesso un furto. Il giovane era stato condotto all’ospedale Infermi per proseguire con il periodo di quarantena e di terapia. Ma dopo alcune ore il gambiano aveva nuovamente tentato la fuga. E’ toccato nuovamente agli agenti della polizia ferroviaria riacciuffarlo – sempre nei pressi della stazione cittadina – e riaccompagnarlo in ospedale. L’africano ha trascorso in isolamento alcuni giorni mostrando un comportamento per nulla collaborativo, fino all’ultimo, tremendo exploit, avvenuto durante la notte fra gli scorsi giovedì 16 e venerdì 17 aprile.