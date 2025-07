Blefaroplastica non chirurgica: la soluzione innovativa per uno sguardo giovane senza bisturi

La blefaroplastica non chirurgica è una delle tecniche di medicina estetica più richieste per ringiovanire lo sguardo in modo sicuro, veloce e minimamente invasivo. Grazie a questa innovazione, è possibile correggere inestetismi come palpebre cadenti, rughe perioculari e borse sotto gli occhi senza ricorrere alla chirurgia tradizionale.

Cos’è la blefaroplastica non chirurgica?

La blefaroplastica non chirurgica è un trattamento estetico che utilizza dispositivi medicali ad alta precisione, come il plasma freddo (tecnologia Plexr) o laser frazionati, per stimolare la retrazione cutanea e migliorare l’aspetto delle palpebre superiori e inferiori.

Questo tipo di blefaroplastica soft è indicato per:

Ridurre l’eccesso di pelle sulle palpebre

Attenuare le borse sotto gli occhi

Eliminare le piccole rughe del contorno occhi

Migliorare la tonicità e compattezza della pelle perioculare

Vantaggi della blefaroplastica non invasiva

A differenza della blefaroplastica chirurgica, questa procedura:

Non richiede bisturi, punti o anestesia generale

Ha tempi di recupero molto rapidi (solo qualche giorno di lieve gonfiore o crosticine)

È adatta anche a chi non può o non desidera sottoporsi a un intervento chirurgico

Offre risultati naturali e progressivi, visibili già dopo la prima seduta

A chi è consigliata?

La blefaroplastica non chirurgica è ideale per uomini e donne a partire dai 35 anni in su che iniziano a notare segni di cedimento cutaneo nella zona perioculare, ma che non presentano ancora un eccesso cutaneo tale da richiedere l’intervento chirurgico. È anche una valida alternativa per il mantenimento dei risultati dopo un’eventuale blefaroplastica tradizionale.

Quante sedute servono?

Il numero di trattamenti varia in base alla condizione della pelle e agli obiettivi del paziente. Generalmente, si consigliano 1-3 sedute a distanza di 4-6 settimane l’una dall’altra.

Ritrova uno sguardo fresco e luminoso con Roma Medicina Estetica

Presso Roma Medicina Estetica puoi effettuare la blefaroplastica non chirurgica a Roma con tecnologie all’avanguardia e l’esperienza di professionisti specializzati in medicina estetica.

📞 Telefono: +39 340 870 6581

📧 Email: info@romamedicinaestetica.it

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e scopri se sei il candidato ideale per questo trattamento rivoluzionario. Il tuo sguardo merita una nuova luce, senza bisturi!