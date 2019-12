Effettuare un viaggio di lavoro su un volo di linea, al giorno d’oggi, può rivelarsi una vera e propria corsa contro il tempo: i ritardi, le tempistiche per il check-in e altre varianti impreviste possono far saltare impegni importanti, portando a conseguenze più o meno gravi. Per questo motivo, oggi, sempre più professionisti si avvalgono del noleggio di jet privati, che consentono una maggiore flessibilità per quanto concerne gli orari ma anche il trasporto dei bagagli.

Una delle realtà leader in questo settore è Fast Private Jet, che propone soluzioni in grado di soddisfare qualsiasi tipo di necessità: sarà sufficiente infatti andare sul sito dell’azienda, più nello specifico sulla sezione noleggio aereo privato , per costruire un’offerta personalizzata, sulla base delle proprie preferenze.

La comodità e la versatilità con Fast Private Jet iniziano già in fase di check-in, il quale avviene in tempi estremamente brevi e consente di portare a bordo tutti i bagagli necessari, senza particolari limitazioni di peso o per determinate tipologie di oggetti (fatta eccezione, ovviamente, per quelli pericolosi).

Altro aspetto assolutamente non trascurabile è quello della privacy, che su un jet privato è garantita e consente di volare senza stress e lontani dalla confusione di un aeroporto o di un aereo affollati. Il costo di una tratta effettuata, inoltre, sarà anche più conveniente qualora si riuscisse a usufruire del cosiddetto empty leg, vale a dire di un volo che viene organizzato allo scopo di posizionare aereo ed equipaggio in una specifica destinazione. In questo modo, si potrà sfruttare uno spostamento generalmente effettuato senza passeggeri a bordo per giungere a destinazione, ottenendo al contempo un forte risparmio.

Tra le offerte di Fast Private Jet, sempre nell’ottica del risparmio, vi è anche il Group Charter, dedicato a gruppi numerosi di 18 o più passeggeri, per eventi quali tournée di lavoro, eventi sportivi o musicali e qualunque occasione speciale richieda lo spostamento di un numero cospicuo di persone. Anche in questo caso, è possibile personalizzare orari e altri aspetti operativi del volo, con costi del tutto simili a quelli che la comitiva avrebbe sostenuto per un viaggio con un aereo di linea.

In alcuni casi, è necessario spostare non solo persone ma anche beni importanti e Fast Private Jet offre un servizio Cargo attivo tutto l’anno e in qualsiasi fascia oraria, senza limiti di destinazione, per trasportare merci pericolose o oggetti di grandi dimensioni.

Se l’evento è davvero speciale o semplicemente se la tratta è breve e il luogo da raggiungere non è facilmente accessibile, vi è anche la possibilità di noleggiare un elicottero. Panoramico e affascinante, questo mezzo è perfetto sia per gli spostamenti di lavoro che per raggiungere una destinazione evitando il traffico cittadino.

In occasioni di emergenza, Fast Private Jet propone un servizio di aero ambulanza veloce ed impeccabile, con equipaggiamenti e assistenza medica all’avanguardia: nulla è lasciato al caso e, a seconda dello stato di salute del paziente, durante il volo verranno somministrate terapie specifiche e monitorati i segni vitali.

Infine, una volta giunti a destinazione con il jet privato, è anche possibile usufruire di trasporti speciali a terra, non a caso denominati VIP: limousine, van e automobili opereranno un ulteriore trasferimento fino al luogo di lavoro, all’evento o all’hotel desiderati.

La prenotazione del volo privato si presenta molto intuitiva e la procedura è guidata sin dall’inizio nella sezione dedicata sul sito: basta inserire i propri dati, il motivo della partenza e tutte le caratteristiche necessarie a personalizzare il viaggio.