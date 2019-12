Roma, 3 dic – Maria Elena in bikini ha mandato in tilt i fan, e pure una certa sinistra che con una punta di invidia non ha mostrato di apprezzare troppo la foto-risposta a Salvini del parlamentare renziano. Tutti però da tempo si chiedono se la Boschi ha un fidanzato e i più curiosi vorranno magari sapere chi è. Inevitabile dunque che quanto riportato oggi da Dagospia, abbia scatenato un certo entusiasmo tra gli amanti del gossip. Secondo il sito fondato e diretto da Roberto D’Agostino, l’ex ministro avrebbe una storia con Nicola Cesari, fin qui semisconosciuto sindaco di Sorbolo (Parma).

Il presunto fidanzato ha però stroncato quasi subito l’entusiasmo appena generato, smentendo così la relazione: “Gli unici boschi che ho sempre e solo desiderato nella mia vita sono quelli dove vado per funghi”. Giù il cappello, non era facile attendersi una battuta così lapidaria. Per evitare qualunque altro equivoco, Cesari ha poi voluto postare su Facebook anche una foto con la sua reale fidanzata: “A chi inventa il gossip perché non lo trova… ci penso io a darvi la delusione”.

Un fidanzato misterioso

In effetti un pizzico di delusione rischia di averla generata, ma l’amore è una cosa seria e la stessa Boschi ha dichiarato di essere “stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse”. Se dal punto di vista politico si può senza alcun indugio criticare, in questo caso non c’è molto da dire: è stata sicuramente molto brava a non far trapelare nulla.

Certo, tutto sommato a giudicare dalle repliche ai followers sulla sua pagina social, il sindaco Cesari non era poi male come fidanzato. Uno di quelli a cui almeno la simpatia non manca. “Se avevo una mezza intenzione di chiamare Cristina D’Avena per il concerto di capodanno in piazza a Sorbolo… ora scordatevela”. I cittadini del suo comune stanno incrociando le dita, visto mai che stavolta sia serio.

Alessandro Della Guglia