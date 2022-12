Che cosa sono i Cpr

Stando a quanto riferito dalle cronache locali: nell’arco della giornata sono stati appiccati, sempre per protesta, una moltitudine di incendi in punti diversi del Cpr, domati senza conseguenze per gli ospiti.

I Cpr sono strutture detentive dove vengono reclusi i cittadini stranieri irregolari, cioè clandestini sprovvisti di regolare titolo di soggiorno che rimangono in attesa di espulsione. Attualmente in Italia ce ne sono dieci e e si trovano a Torino (C.so Brunelleschi), Milano (Via Corelli), Gradisca d’Isonzo (Gorizia), Ponte Galeria (Roma), Palazzo San Gervasio (Potenza), Macomer (Nuoro), Brindisi-Restinco, Bari-Palese, Trapani-Milo, Caltanissetta-Pian del Lago. In origine i clandestini potevano essere trattenuti per un periodo massimo di 30 giorni. Oggi, dopo una serie di estensioni, la durata massima di permanenza non può superare i tre mesi. Un lungo periodo trascorso in strutture fatiscenti che finiscono con il diventare vere e proprie polveriere sociali. Fino alle estreme conseguenze, come nel caso del Cpr di Brindisi.

Chi gestisce le strutture?

Lo Stato delega la gestione dei Centri di permanenza a soggetti terzi, come cooperative o grandi multinazionali europee (uno su tutti il Gruppo Ors, che gestisce strutture di accoglienza e trattenimento in Svizzera, Germania, Austria, Italia) attraverso gare d’appalto in cui viene selezionata l’offerta economicamente più vantaggiosa. La quale, va da sé, coincide con tagli dei costi e massimizzazione dei profitti che vanno a riverberarsi inevitabilmente sulle condizioni di vita degli ospiti: cibo scadente, alloggi fatiscenti, pessime condizioni igieniche. Nel 2015, proprio Ors divenne l’oggetto di un Rapporto di Amnesty International che denunciò le condizioni disumane all’interno del Centro austriaco di Traiskirchen: «Progettato per 1.800 persone, era arrivato a ospitare 4.600». La morte dell’immigrato marocchino al Cpr di Brindisi può dirsi conseguenza di questo genere di gestione.