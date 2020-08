Roma, 4 ago – Quasi un milione e mezzo di italiani ha sviluppato anticorpi contro il coronavirus. E’ questo il risultato dell’indagine sulla sieroprevalenza condotta dall’Istat in collaborazione con la Croce rossa italiana tra maggio e luglio, avvenuta sottoponendo 64.660 italiani al test sierologico. Secondo i calcoli statistici, sarebbero un milione 482 mila le persone con IgG positivo, il cui sistema immunitario, cioè, avrebbe sviluppato gli anticorpi per il Sars-CoV-2: circa il 2,5% della popolazione.

Il numero di nostri connazionali entrato in contatto con il virus, quindi, è di sei volte superiore rispetto al totale dei casi registrati ufficialmente nel corso dell’epidemia – ciò che in molti hanno sostenuto fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Rapportandoli al numero dei decessi ne consegue che l’indice di mortalità nazionale si attesta intorno al 2,3%, assolutamente in linea con la media a livello mondiale.

I più esposti

Tra i più esposti al contagio figura il 41,7% di chi ha avuto un malato in famiglia, mentre la sieroprevalenza arriva al 15,9% per i familiari non conviventi. Seguono coloro che hanno avuto contatto con i colleghi di lavoro affetti dal virus (11,6%), o con pazienti (12,1%). L’Istat, commentando il dato sui contagi in famiglia, precisa che «anche in presenza di una stretta convivenza con persone affette da virus non è detto che necessariamente si generi il contagio purché vengano osservate scrupolosamente le regole di protezione».