Roma, 19 feb – Prendere in giro le sardine per quello che dicono e soprattutto per come lo dicono è un po’ come sparare sulla Croce Rossa, lo sappiamo. E lo sa bene anche Vittorio Feltri, che però non manca di ridicolizzare i “pescetti rossi” a ogni piè sospinto, pur non infierendo troppo, in proporzione. In diretta da Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete4, il direttore di Libero con una sintesi mirabile mette una pietra tombale sul fenomeno sardine: “Da parte loro non abbiamo mai sentito un programma, non abbiamo mai sentito una decisione seria, io li ascolto così come quando vado in osteria e sento i discorsi degli ubriachi“. “Discorsi che sono divertenti, ma insensati“, chiosa Feltri tra gli applausi e le risate del pubblico.

I discorsi delle sardine – che in tv proprio non convincono, anzi rasentano il non-sense – fino a un certo punto almeno nelle piazze hanno funzionato. Ma ieri per esempio a Napoli in piazza c’erano quattro gatti (che per le sardine a maggior ragione non è un buon segno). Non è bastata la presenza della sardina in capo Mattia Santori: contro Salvini e il sovranismo a manifestare non c’era la moltitudine registrata a novembre scorso. Insomma, dopo il flop di Scampia di qualche giorno fa il trend, in Campania, si può dire negativo. Chissà se è per come parlano o per quello che dicono.

Adolfo Spezzaferro