“Giustizia per Pamela”: in tutta Italia striscioni per la famiglia Mastropietro

Il messaggio, firmato da CasaPound Italia , è stato accompagnato da un breve comunicato. Un’azione “per tenere alta l’attenzione sull’attesa sentenza della Corte di Cassazione, prevista per oggi, riguardante il terribile omicidio di Pamela Mastropietro”. La giovane di appena 18 anni, fu brutalmente stuprata, uccisa e fatto scempio del suo cadavere nel gennaio 2018 a Macerata da Innocent Oseghale, immigrato di origine nigeriana . Quel che ne rimaneva del corpo infatti fu ritrovato chiuso in due trolley.

Roma, 16 gen – Striscioni recanti la scritta “ giustizia per Pamela ” sono stati affissi in tutta Italia nella notte: così tante città hanno mostrato la doverosa vicinanza alla famiglia Mastropietro .