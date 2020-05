Cosa è successo a tutte queste persone? Scartando l’ipotesi surreale che le vede diventate lavoratori autonomi, è molto più probabile che i lavoratori dipendenti beneficiari della sanatoria siano ritornati a ingrassare le fila del lavoro nero e hanno sfruttato la sanatoria solo per mettersi in saccoccia il permesso di soggiorno. Fatto che si era già verificato nel 2009, si scopre che «il 32% dei presunti datori di lavoro non erano italiani, ma extracomunitari della nazionalità dei lavoratori». Non è finita qui: la «sanatoria» aveva innescato una compravendita di permessi di soggiorno «i cui oneri di intermediazione e di regolarizzazione vengono posti a carico degli immigrati richiedenti costretti a pagare dai 3 agli 8mila euro e finiti poi a vivere chissà come». Eccola qui, quindi, la fine dei i famosi «invisibili che diventano meno invisibili» di bellanoviana memoria.

Peraltro, il possesso di un permesso di soggiorno non dà alcuna garanzia di ottenere un contratto regolare, specialmente in ambito agricolo dove, fa sapere Termometro Politico citando i dati dell’Ispettorato del lavoro, il 90% dei lavoratori detiene già un permesso di soggiorno. Nel 2019, su 5340 lavoratori oggetto di violazioni e lavoro nero, gli extracomunitari senza documenti sono solo il 4%. Ammesso che il doppio o anche il triplo degli stranieri sia fuggito per eludere i controlli, rimane lo stesso una percentuale minima rispetto a chi invece il permesso di soggiorno lo possiede.

La sanatoria di oggi prevede di tutelare la «salute individuale e collettiva» e favorire «l’emersione di rapporti di lavoro irregolari». Ma in Italia due stranieri regolari su tre sono poveri e di questi 1 milione e mezzo versa in condizioni di povertà assoluta. Non manca assolutamente, quindi, l’offerta di manodopera regolare, soprattutto per gli impieghi meno qualificati. Ma di pari passo con l’incremento di questa offerta, dovuta anche ai ricongiungimenti famigliari, negli ultimi 10 anni si è verificata una contrazione dei salari reali diminuiti del 4,3%.