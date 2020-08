Lampedusa, 4 ago – E’ arrivata questa mattina all’alba la nave quarantena “Azzurra” di Gnv, che ospiterà buona parte degli immigrati clandestini che nelle ultime settimane hanno letteralmente invaso Lampedusa. Le strutture dell’isola sono ormai al collasso da giorni: l’hotspot ha una capienza di 100 persone ed ha superato i mille ospiti. Molte altre strutture di fortuna sono state allestite e adesso saranno parzialmente svuotate grazie alla nave quarantena.

Gli immigrati salgono sulla nave “Azzurra” – Video esclusivo

Gli immigrati arrivano con furgoni e salgono a gruppi di dieci, con zaini e bagagli. Francesca Totolo, che ha girato queste immagini esclusive per il Primato Nazionale, segnala come già nelle operazioni di imbarco si siano creati assembramenti. Sul posto oltre alle forze dell’ordine è presente anche Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, che ha più volte ribadito di essere favorevole alla soluzione della nave quarantena, chiedendo però senza successo al governo di proclamare lo stato di emergenza per l’isola.

Gli immigrati che stanno salendo a bordo della nave quarantena “Azzurra” sono quasi tutti tunisini e sono quasi tutti giovani maschi. Pochissime le famiglie con donne e bambini. La nave era partita ieri sera da Porto Empedocle.

Davide Romano

Video di Francesca Totolo