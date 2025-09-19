LOGIN
venerdì, Settembre 19, 2025
Massaggio Ayurvedico: come si fa?
Cronaca

Massaggio Ayurvedico: come si fa?

by La Redazione
La Redazione
woman in wrapped in white towel lying on bed with eyes closed
Visita Pivert Store

Il massaggio ayurvedico è una delle pratiche più antiche e benefiche della tradizione indiana. Oltre a rilassare profondamente corpo e mente, ha lo scopo di riequilibrare le energie vitali, migliorare la circolazione e favorire il benessere psico-fisico. Ma in cosa consiste e soprattutto, come si fa il massaggio ayurvedico?

Le origini e i principi del massaggio ayurvedico

Derivato dall’Ayurveda, l’antica medicina tradizionale indiana, questo trattamento si basa sull’idea che ogni persona sia caratterizzata da tre energie fondamentali (i dosha: Vata, Pitta e Kapha). Il massaggio ayurvedico mira a ristabilire l’equilibrio tra questi elementi attraverso movimenti specifici e l’uso di oli caldi, scelti in base alla costituzione individuale.

Come si svolge un massaggio ayurvedico

Durante una seduta, il massaggiatore utilizza movimenti lenti e profondi alternati a tecniche più energiche, a seconda delle necessità del cliente. L’uso di oli naturali caldi, arricchiti con erbe ayurvediche, è fondamentale: non solo nutrono la pelle, ma aiutano anche a eliminare tossine e tensioni.

Ecco i passaggi principali di un massaggio ayurvedico:

  • Accoglienza e breve consulto per individuare lo squilibrio energetico.
  • Applicazione di oli specifici riscaldati.
  • Movimenti mirati su tutto il corpo, dalle estremità fino alla zona centrale.
  • Fase finale di rilassamento per favorire l’assorbimento degli oli e delle energie positive.

Benefici del massaggio ayurvedico

Tra i principali vantaggi troviamo:

  • Riduzione di ansia, stress e insonnia.
  • Miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica.
  • Rinforzo del sistema immunitario.
  • Maggiore elasticità e tono muscolare.

Il massaggio ayurvedico non è solo una coccola, ma un vero e proprio percorso di riequilibrio interiore ed esteriore.

Redazione

