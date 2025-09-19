Massaggio Ayurvedico: come si fa?

Il massaggio ayurvedico è una delle pratiche più antiche e benefiche della tradizione indiana. Oltre a rilassare profondamente corpo e mente, ha lo scopo di riequilibrare le energie vitali, migliorare la circolazione e favorire il benessere psico-fisico. Ma in cosa consiste e soprattutto, come si fa il massaggio ayurvedico?

Le origini e i principi del massaggio ayurvedico

Derivato dall’Ayurveda, l’antica medicina tradizionale indiana, questo trattamento si basa sull’idea che ogni persona sia caratterizzata da tre energie fondamentali (i dosha: Vata, Pitta e Kapha). Il massaggio ayurvedico mira a ristabilire l’equilibrio tra questi elementi attraverso movimenti specifici e l’uso di oli caldi, scelti in base alla costituzione individuale.

Come si svolge un massaggio ayurvedico

Durante una seduta, il massaggiatore utilizza movimenti lenti e profondi alternati a tecniche più energiche, a seconda delle necessità del cliente. L’uso di oli naturali caldi, arricchiti con erbe ayurvediche, è fondamentale: non solo nutrono la pelle, ma aiutano anche a eliminare tossine e tensioni.

Ecco i passaggi principali di un massaggio ayurvedico:

Accoglienza e breve consulto per individuare lo squilibrio energetico.

Applicazione di oli specifici riscaldati.

Movimenti mirati su tutto il corpo, dalle estremità fino alla zona centrale.

Fase finale di rilassamento per favorire l’assorbimento degli oli e delle energie positive.

Benefici del massaggio ayurvedico

Tra i principali vantaggi troviamo:

Riduzione di ansia, stress e insonnia.

Miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica.

Rinforzo del sistema immunitario.

Maggiore elasticità e tono muscolare.

Il massaggio ayurvedico non è solo una coccola, ma un vero e proprio percorso di riequilibrio interiore ed esteriore.