Milano, 2 mar – Mancava lo spettacolino “hot” di una coppia di sudamericani che si esibisce in un infuocato sesso orale in pieno giorno nella Milano dell’arcobalenoso Beppe Sala. La Stazione Centrale rappresenta il primo affaccio e spesso quello più traumatico. Non si contano più gli episodi di violenza e disagio avvenuti nel piazzale antistante.

Milano, sudamericani e sesso orale in pieno giorno

I due sudamericani nascosti (si fa per dire) da un’edicola, si sono spinti un po’ troppo in là con le effusioni arrivando a consumare sesso orale in strada e in pieno giorno. Il tutto è avvenuto giovedì, nei pressi della Stazione Centrale, in un orario del pomeriggio in cui c’è ancora molto passaggio di pedoni. Il rapporto si è consumato sul marciapiede dietro l’edicola tra via Tonale e via Sammartini: lui disteso a terra, lei quasi nuda. Non è durato molto, il necessario però perché qualcuno riuscisse a girare un video.

Sardone: “A breve assisteremo a orge, Sala che fa?”

Massimiliano Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, e Silvia Sardone, consigliera comunale del Carroccio, che hanno diffuso il video sui social criticando aspramente la gestione della città da parte del sindaco Sala: “Una coppia di sudamericani intenti a praticare sesso orale in pieno giorno a fianco della Stazione Centrale. Che dire? Nulla, ormai Milano è senza controllo” scrive Bastoni. “Non è la prima volta né sarà l’ultima temo visto che ormai in questa città disgraziata chiunque può fare quello che vuole. Immagino che a breve assisteremo a orge in Piazza del Duomo o Piazza Duca d’Aosta. Con Sala e gli assessori ad assistere e fare spallucce”. La Sardone: “A Milano, in pieno giorno, si possono trovare persone visibilmente in stato di ebbrezza intente a praticare effusioni amorose a cielo aperto, come se nulla fosse. Ma dove siamo arrivati? Dove potremo arrivare di questo passo?”. Guai, però, a girare senza mascherina …

