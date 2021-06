Roma, 8 giu – Migliaia di siti risultano inaccessibili, tra cui quelli di diversi grandi media internazionali. Nel tentativo di caricare l’homepage di questi siti, appare infatti l’errore 503, che segnala che il server non è in grado di fornire il contenuto richiesto. Ancora non è chiaro il motivo del malfunzionamento globale.

Errore 503: migliaia di siti Internet giù in tutto il mondo

Migliaia di siti Internet in tutto il mondo sono inaccessibili da circa un’ora. Da Kickstarter al Guardian, dal New York Times al Financial Times, solo per citarne alcuni, risultano tutti inaccessibili. Nel tentativo di caricare l’homepage, appare l’errore 503, il quale segnala che il server non è in grado di fornire il contenuto richiesto, perché guasto o sovraccarico.

Malfunzionamenti anche sul sito internet ufficiale del governo britannico. L’accesso alla home page è infatti possibile, ma diverse operazioni sono bloccate. Sui social qualcuno ipotizza un possibile attacco hacker. Giù anche le pagine di – tra gli altri – Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, PayPal, Vimeo. Per quanto riguarda i media, anche il sito della Cnn è parzialmente bloccato, così come quello del francese Le Monde. Disagi anche per il Corriere della Sera e Bbc che poi hanno ripreso a funzionare.

Forse è un problema di gestione della cache dei siti

Su Twitter alcuni utenti puntano il dito su un possibile malfunzionamento della diffusissima rete di Content Delivery Network (Cdn) di Shopify. Secondo altre fonti invece pare la causa del problema sia un disservizio di Fastly, un’altra delle più grandi Cdn al mondo che gestisce la cache dei siti.

Ludovica Colli